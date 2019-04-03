原标题：【中国那些事儿】大爱无疆！澳大利亚老夫妇来华以这种方式缅怀“英雄”儿子

中国日报网4月3日电 清明将至，又到了我们中国人缅怀英烈，祭奠逝去亲友的日子。日前，一对澳大利亚老夫妇也来到中国重庆，以一种特殊的方式悼念去年在中国辞世的儿子。

他们的儿子名叫菲利普 安德鲁 汉考克(Phillip Andrew Hancock)，去世时年仅26岁。菲利普十分热爱中国文化，生前在西南大学执教。

3月31日，菲利普的父母来到重庆为儿子的纪念碑揭碑。（摄影：白洁）

3月31日，这对老夫妇专程来到重庆的一座纪念园，为儿子的纪念碑揭碑。为什么重庆会为一个澳大利亚外教修建纪念碑？这要从一段跨越国界的大爱故事说起。

去年5月，菲利普不幸在重庆患病。菲利普的父母从澳大利亚赶到中国。在儿子生命无法逆转的情况下，他们毅然做出决定尊重儿子生前器官捐献的愿望，成功捐献了肝脏一枚、肾脏二枚，角膜一对，让菲利普的生命在五个中国人的身上得到延续。

菲利普也成为了重庆首例外籍器官捐献者，同时也是澳大利亚在中国的首位器官捐献者，是全国第七例外籍器官捐献者。

菲利普及他父母跨越国界的大爱，感动了无数人。

微博网友评论截图

在他的家乡澳大利亚，《悉尼先驱报》等澳主流媒体都对他的事迹进行了报道，称他的无私举动挽救了三个病人的生命，并令其他两人重见光明。

《悉尼先驱报》网站报道截图

“很多人在生前都不会与家人提及器官捐赠的事，但菲利浦曾跟我们说起过，”菲利普的父亲向澳媒体透露：”他总是想帮助别人，不论是怎样的帮助都行。”

菲利普的感人事迹还引起了英国广播公司（BBC）等其他国家媒体的关注。BBC报道称，来自澳大利亚的菲利浦在中国重庆因糖尿病并发症去世，家人按照遗愿捐出他的多个器官。他的这一举动改变了五个人的命运，人们将他称为“英雄”和“天使”。

BBC网站报道截图

如今，菲利普已经去世快一年了，中国人民没有忘记他。为了铭记他的无私帮助，在重庆西郊人体器官捐献纪念园，人们为他立下了一块纪念碑。

3月31日，生命如花 2019全国人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动在重庆这座纪念园举行。纪念园一角，菲利普的墓碑刚刚落成。

3月31日落成的菲利普纪念碑（摄影：白洁）

当天，菲利普的父母受邀来到这座美丽安静的纪念园，亲自为儿子的纪念碑揭碑。现场拍摄的照片显示，当菲利普父母在看到爱子的墓碑后，再也无法控制心中的悲恸之情。菲利普的父亲跪地轻抚墓碑、母亲在一旁掩面哭泣，这一场景令无数人动容。

“菲利普离开我们已经11个月了……我们知道菲利普的器官仍然健康地生活在重庆，而五位接受菲利普器官的患者们健康不断改善的消息，对我们全家人而言，是一种莫大的安慰。”菲利普的父亲随后在“生命如花”室内缅怀纪念会上表示。

在菲利普纪念碑旁，放着他生前喜爱的小提琴。 摄影：白洁

近年来，中国的人体器官捐献事业获得了长足的发展。截至3月28日，全国已登记器官捐献志愿者116万余人，成功实现捐献2.2万余例，位居全球第二位。这其中不乏外籍爱心人士。

2015年2月，22岁的法国交换生小奥在旅途中发生意外，在杭州的医院里接受了数天治疗后仍无法恢复意识。他的父母最终决定捐献他的器官。小奥在他热爱的中国留下了一个肝、两个肾、一对肺，分别帮助了4位中国人，延长了他们的生命。“我儿子是个善良的人，我们都认为器官捐献是一件好事，我相信他会跟我们有一样的决定。”小奥母亲说。

受捐器官的病人家属向谢里夫的姐姐鞠躬致谢。图片来源：《南华早报》网站截图

去年8月22日晚， 37岁希腊小伙谢里夫（Sherif El Gazzar）在广州南方医科大学珠江医院离世，他捐出的心脏、肝脏、双肾，挽救了4位生命垂危的中国患者。据谢里夫的姐姐称，弟弟在广东经商多年，生前乐于助人，曾和亲友表达过如果有需要愿意捐献器官的愿望。

无论是谢里夫、小奥，还是菲利普，善良的他们在异国他乡英年早逝着实令人唏嘘。但就像他们的亲友所说，他们的生命跨越了国界，以另一种方式在中国得到了延续。

（编辑：刘世东 王辉）

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