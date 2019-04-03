中国代表呼吁推动《不扩散核武器条约》取得成果

中国常驻联合国代表马朝旭2日表示，《不扩散核武器条约》是国际核裁军与核不扩散体系基石，国际社会应加强团结协作，共同推动条约2020年审议大会取得务实成果。

马朝旭当天在安理会“2020年审议大会前支持《不扩散核武器条约》”公开会上说，条约第十轮审议进入关键阶段，总体形势不容乐观。国际社会应秉持人类命运共同体理念，从维护国际和平与安全大局出发，展现政治智慧，加强团结协作，共同推动2020年审议大会取得务实成果。中方就此提出三点主张：

第一，要切实承担责任，维护全球战略稳定。核武器国家应当摒弃冷战思维和零和观念，放弃以先发制人为核心的核威慑政策，降低核武器在国家安全政策中的作用，以切实减少核战争风险。中方呼吁美俄继续通过谈判协商解决分歧，尽快恢复遵守《中导条约》义务，并探讨延期现行美俄核裁军条约。

第二，要坚持国际规则，维护多边军控体系。国际社会应坚定支持多边主义，支持平衡推进条约三大支柱的国际公认原则，共同维护联合国和日内瓦裁军谈判会议在多边军控领域的权威地位。

第三，要加强对话协商，维护条约机制。条约的权威性、有效性和普遍性只能加强、不能削弱。核裁军应遵循维护全球战略稳定、各国安全不受减损、循序渐进等原则。地区热点核问题应在尊重国际法的基础上，通过政治外交手段和平解决。各方应积极鼓励和促进和平利用核能合作，将其打造成条约本轮审议进程亮点。在中东无大规模杀伤性武器区问题上，联合国将于今年举行会议讨论相关问题，各方应积极配合，推动会议顺利举行，为2020年审议大会成功召开创造条件。

马朝旭表示，中国坚持和平发展道路，不对任何国家构成威胁，绝不会以牺牲别国利益为代价追求自身绝对安全。中国将继续以实际行动践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，坚定维护条约权威性、普遍性和有效性，为维护国际和平与安全做出应有贡献。（记者 徐晓蕾）

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