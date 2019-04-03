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中国阿联酋企业洽谈贸易投资合作

2019年04月03日14:20  来源：新华网
 

中国和阿联酋贸易投资洽谈会近日在阿联酋首都阿布扎比举行，出席会议的中阿企业代表共同探讨进一步加强双边经贸和投资领域合作。

此次洽谈会由中国南南合作促进会和阿联酋经济部举办，共有20多家中国企业的代表参加洽谈会，与阿联酋同行开展双边洽谈。

南南合作促进会会长吕新华在洽谈会上表示，阿联酋是“一带一路”建设重要支点国家，地理位置重要，投资环境良好，南促会鼓励中国企业家到阿联酋进一步了解当地投资环境、需求和项目，促进中阿贸易和投资合作关系健康发展。

中国驻阿联酋大使倪坚表示，在共建“一带一路”背景下，中阿经贸合作呈现出全方位、宽领域、多层次快速发展强劲态势。此次南促会携会员企业访问阿联酋将为进一步促进中阿企业家经贸交流合作搭建新平台。

阿联酋经济部助理次长朱玛对中国企业家到阿联酋考察表示欢迎，他强调中国是阿联酋重要贸易伙伴之一，阿联酋企业界人士渴望进一步加强双边经贸合作。（记者 苏小坡）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
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