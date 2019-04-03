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特朗普要求北约成员国继续增加国防开支

2019年04月03日14:19  来源：新华网
 

美国总统特朗普2日在与到访的北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈时表示，北约成员国应继续增加国防开支。

特朗普说，虽然北约成员国的国防开支已有大幅增加，但他要求北约国家继续增加国防开支，重申北约各成员国国防开支应达到国内生产总值（GDP）2%的目标。

白宫当天发布声明说，特朗普和斯托尔滕贝格评估了北约在责任分担上的进展，提出成员国至2020年底再贡献超过1000亿美元的国防支出。此外，两人还就北约打击恐怖主义、应对俄罗斯的“敌对行为”以及确保能源安全及关键基础设施的安全展开讨论。

2014年9月，北约在英国威尔士举行的峰会上设定了各成员国将国防预算占GDP比重提升至2%的目标。据北约近日发布的数据，目前只有美国等7个国家“达标”。美国就国防开支问题一直向北约盟友施压，要求其履行承诺。

1949年4月4日，美国与加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙、意大利共12国在华盛顿签署《北大西洋公约》。经过多轮扩张，北约目前有29个成员国。（记者 刘品然 刘晨）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
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