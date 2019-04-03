日本新年号刻意强调本国文化、摆脱中国影响难如意

集众目关注于一身的日本新年号4月1日中午终于跟世人见面了，谜底是“令和”。虽然不见传说中与安倍首相名字相同的“安”字，但是事前舆论调查中的“和”字入围。日本天皇于当天签署了经内阁批准的改元政令，新的年号将于5月1号开始正式使用。根据明治维新以后“一世一元“的皇室制度，5月1日以后，日本将进入一个新的时代。

日本是当今世界唯一还在使用年号的国家，日语所谓“元号”源于中国古代的年号，而中国封建朝代的年号始于公元前115年的汉武帝时代的“建元”。年号的主要作用在于宣示皇帝对天地时空的掌控。 日本最早的年号是645年“大化改新”时代的“大化”。从645年至1989年的1344年间，日本一共使用了247个年号，所有的年号都由两个代表吉祥、祈福含义的汉字组成。根据统计，这247个年号一共使用了504个汉字，但去除重复使用的汉字，实际上使用的汉字只有72字。这次被采用的“令”字是首次被选入围成为第73个汉字，而“和”则已经被使用了19次。

按照惯例，日本的年号都是从中国古典选出的，步入近代亦不例外。比如明治的年号出于《易经》的“圣人南面而听天下，向明而治”。大正的年号出于《易经》“大亨以正，天命之也”。昭和的年号出于《书经》“百姓昭明，合和万国”。现在使用的平成年号出于《史记》“地平天成”。但是，与以往不同的是，这次被选出的年号“令和”出于日本古典诗歌集《万叶集》。《万叶集》是日本上古时代的歌集，完成于八世纪中后期，与《古今集》、《新古今集》并称为日本古代三大歌集，全书共二十卷，收纳和歌共四千五百余首。

按照发布年号的官房长官菅义伟的解释，“令和”二字语出《万叶集》“梅花歌三十二首”的序文：“于时初春令月，气淑风和，梅披镜前之粉，兰薰珮后之香”。从日本文学作品而不是按照惯例从中国的文学典籍中挑选年号，显然为了表明这届政权与以往的不同。

如同日本首相安倍晋三在当天的记者招待会上所说：“悠久的历史、高雅的文化、四季皆美的大自然，这些代表着日本风格的东西要切实传承给下一个时代。希望每一位日本人都能像严寒之后报春、美丽绽放的梅花一样，对明天怀抱着希望，盛放出各自的生命之花”，通篇强调的是日本独特的风格。

事实又是如何呢？古代日本文学真的能跟中国切割吗？答案显然不是。结果发表后，已经有很多网友找到了很多“初春令月，气淑风和”的古汉文出处。最为代表的就是东汉张衡所作《归田赋》：“于是仲春令月，时和气清。原隰郁茂，百草滋荣”。如此相像的表现手法，并非是万叶的歌人故意要抄袭中国古人的作品。对当时的日本文人来说，用接近原作的文字来表示与原作作者有着相近的审美观和意境，被称为“本歌取”，是其文学素养的表现，也是中日两国文化交流源远流长的体现。

从日本古典里挑选出“令和”作为新的年号，体现了这届政府开启未来新时代的决心，同时也能看出这届政府对日本文化独特性的刻意突出。但是，作为一衣带水的中日两国，无论时代如何变迁，维护东北亚地区的和平，共同繁荣的目标不能动摇。（作者：中国社会科学院日本研究所副研究员）

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