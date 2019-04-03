科学家呼吁支持基因编辑育种技术保证粮食安全

一个国际研究团队日前在美国《科学》杂志上发表文章说，基因编辑等新植物育种技术能为全球粮食安全做出重大贡献，是全球消除饥饿和贫困战役的强大补充力量，国际社会应为负责任地利用这些新技术建立监管框架和支持机制。

就职于比利时、巴基斯坦、德国、沙特和菲律宾高校或科研机构的7名科学家联合发表文章称，基因编辑技术的最新发展已使通过改变植物内源基因对作物进行改良成为现实。例如基因诱变育种技术就是在不插入外来DNA（脱氧核糖核酸）的情况下修改作物的基因组。

目前，基因编辑技术在水稻、小麦和玉米等主要谷物及其他涉及粮食安全的作物中的应用迅速增加。这种技术还可用于改良孤生作物（通常因在全球市场缺乏经济价值而被忽略的作物），如一些地区独有的水果、蔬菜和一些主食作物。

文章说，由于基因编辑技术不涉及跨物种的基因转移，所以相比转基因技术遭受到的阻力会小一些。未来5年内，多个涉及粮食安全的作物可以迅速受益于该技术，以解决这些作物长期以来面临的主要病虫害问题，减少对化学杀虫剂的使用需求，以及使植物更能适应极端气候的压力。

然而在欧洲，对基因编辑育种技术的监管仍存在争议。2018年，欧洲法院裁定包括CRISPR基因编辑在内的基因诱变技术应被视为转基因技术，这意味着这种技术在欧洲将接受与转基因技术一样的监管。对此许多育种专家表示感到“震惊”和“悲哀”，认为这一裁定将阻碍在欧盟植物生物技术领域的科研投入。

文章作者之一，来自德国哥廷根大学的农业经济学家马丁·凯姆就表示，基因编辑作物并不含外来基因，因此这些作物与传统育种技术培育的作物一样安全，不应该被视为转基因作物进行监管。

文章指出，要实现全球粮食安全，需要一个完整的体系，需要从过去的经验中吸取教训，那就是创新至关重要，而一个能支持创新的环境同样至关重要。国际社会应该抓住机遇，为应用基因编辑技术制定出建设性的监管和支持体系。（记者王子辰）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)