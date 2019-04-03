新华国际时评：北斗之光照亮中外同行路

日前在突尼斯举办的第二届中阿北斗合作论坛上传来让人振奋的好消息：阿拉伯国家上空平均可见8颗以上北斗卫星，定位精度优于10米，可用性95%以上。

从教育培训到精准农业，从勘测定位到公共安全，北斗提供的服务越来越丰富多样。从巴基斯坦的交通运输、港口管理，到印尼的土地规划、海岸线测绘，再到中俄的农业自动化，北斗走向全球的步伐越来越坚实。

今日的北斗，不仅为“一带一路”建设等中外合作“导航”，也为所有参与国家编织“合作网”。北斗之光，正在将中外同行之路照得更亮。

2017年11月，北斗三号系统拉开全球组网序幕。2018年11月，基本系统完成组网建设。在正样设计之初，北斗三号就把服务精度设计目标对标第三代GPS及伽利略系统设计指标。在东南亚等地区，北斗在赤道上空地球静止轨道上布有多颗高轨地球同步卫星，提供的服务，尤其是动态定位与测量服务优于国际同类产品。随着不断组网和更多卫星上天，未来的北斗，潜力可期。

北斗不断迈出步伐，让世界各国从此多了一个选择。

基础设施是拉动一国经济发展的基本条件。欧洲、亚洲、非洲……一系列中外基础设施建设合作的实施与落地，让北斗受到越来越多国家青睐。一名阿拉伯国家官员告诉记者，“一带一路”强调实现联通，中国和阿拉伯国家的下一步合作也着眼实现进一步联通, 双方可利用北斗这一先进技术，推动地区技术进步和经济发展。

卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。中国高度重视卫星导航系统建设发展，积极开展国际合作。北斗系统已成为中国实施改革开放40年来取得的重要成就之一，正得到全球越来越多用户的认可。

不断探索国际合作的模式，让北斗的应用之路走得更稳更远。通过合作建设基准站、联合技术研究、联手产品开发、合资推广应用、人员培养交流等, 北斗之光在全球越来越“亮”。

如今，北斗各类产品已经进入全球90多个国家和地区，不仅带来先进技术，也带来机遇与希望。北斗走向世界的历程，展现的正是中国愿同各国共享技术发展成果、共促全球卫星导航事业蓬勃发展的意愿。

2018年12月27日，北斗三号基本系统已完成建设并提供全球服务。按计划，北斗三号将于2020年年底前完成全球组网，30多颗卫星将在全球范围内提供更高质量服务。届时，北斗系统将以更加完美姿态拥抱全球，造福人类。

开放的北斗，将继续与世界携手共赢。（新华社记者杨骏 刘石磊）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)