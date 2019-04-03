中国企业积极开拓拉美防务市场

为期4天的2019拉丁美洲航空航天与防务展（又称巴西防务展）2日在巴西里约热内卢开幕。中国企业通过参加展会积极开拓市场。

同方威视2014年进入巴西市场，为世界杯、奥运会等大型国际赛事提供了安检设备，目前巴西多座机场、码头以及议会等机构都是同方威视的客户。今年展会上，同方威视带来了科技含量更高的产品。

同方威视巴西公司商务主管茹利亚诺·诺盖拉介绍说：“此次我们带来了毫米波设备、能够产生三维图像的数字断层扫描摄影设备、爆炸物和毒品探测器等，我们希望在商业领域和巴西公共安全领域推广这些产品。”

首次来到巴西参展的中国华腾工业有限公司经营领域主要是商业航天。公司副总裁孟波表示，为参加本届展会，公司专门组织了商业航天力量进行完整的能力展示，涉及卫星、运载火箭、地面站、在轨交付以及数据服务等方面，希望在拉美地区寻找好的合作伙伴，推动中国技术、产品进入拉美市场。

孟波认为，巴西作为拉美地区大国，具有更广泛的合作潜力。“我们同时在寻找技术合作机会，小卫星和微小卫星联合研制，特别是高性能、低成本、商业性的小卫星和微小卫星联合研制、发射服务、地面图像处理，应成为未来合作很重要的方向。”

拉美地区防务展上各种设备都趋向民用及公共安全保障。去年底，巴西政府专门推出国家公共安全基金，希望在公共安全方面加大投入。基于此，参展各企业都将公共安全领域产品作为主推。

巴西防务展始于1997年，由巴西国防部主办，每两年举办一届。本届展会共有450个来自世界各地的防务设备品牌参展。美国波音、瑞典萨博、巴西航空工业公司等世界主要防务公司以及巴西陆海空三军均亮相本届防务展。（记者赵焱 陈威华）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)