改革开放给中国带来巨变

人民网里约热内卢4月3日电（记者 张远南）“在1950年至1980年间，中国的经济年均增长率远低于日本、韩国和巴西，单位能耗却是数倍于这些国家。到了90年代，中国取得了10%以上的年均增幅。去年，中国依旧保持了6.6%的高增长率。自改革开放后中国取得的发展成就令人振奋，在人类历史上也许是史无前例的。”葡萄牙科英布拉大学的法学教授、前欧洲议会议员曼努埃尔·波尔图在接受记者采访时说。

在过去的三十多年中，波尔图曾多次访问中国，亲自近距离的观察，让他对这里翻天覆地的变化有着更直观且深刻的体会。“1987年我第一次到访中国；在90年代，作为欧洲议会议员再次访问中国；而在最近几年，我又进行了若干次访问。亲眼目睹中国在不同阶段取得的发展成就印证了中国GDP快速增长来得实实在在，从交通等基础设施领域不难看出，中国人民的生活条件有了显著改善。”

波尔图告诉记者，首次访问中国时落后的景象令他仍记忆犹新，而当他第二次来到中国时，他看到了进行中的改变以及迸发的活力，也意识到这里仍孕育着巨大的发展潜能。“当我1987年来到广东时，在城市的街头巷角，自行车占据民众出行的绝对主导地位，私人汽车非常罕见。在90年代，我来到北京，彼时这里已经是一个充满活力的城市。而在上海，黄浦江的另一边上，冉冉升起的开发新区，其规模是在世界其他地方无可比拟的。”

在波尔图看来，改革开放对于中国的推动是全覆盖的，而不局限于几个超级大城市，“我们还访问了鞍山、大连等地，那里的造船厂规模庞大、飞速运转，还有世界级的海上钻井平台，这一切的一切都令我印象深刻。”

改革开放以来，不仅仅是在经济领域，中国在科技方面同样取得蓬勃发展，改革和创新推动科技不断迈向世界前沿。在2017年对北京和青岛的访问中，中国先进的科学技术水平让波尔图感到惊讶，“近年来中国更是在技术领域展现出了强大的实力，在多个尖端领域的研究水平都是世界级的。”

“中国人民自然很清楚这里发生巨变的原因，我也深知这正是改革开放带来的结果。”波尔图强调，中国的改革开放向世界敞开了大门，使得中国从全球化以及自由贸易中获益，实现了飞速发展。特别是2001年加入世界贸易组织，“这不仅对中国自身，对全世界是都至关重要的一步”。

时至今日，中国一直是自由贸易的捍卫者，不断扩大开放，惠及贸易伙伴。作为全球第二大经济体，为全球经济增长做出巨大贡献。当前，在吸引外资的同时，有越来越多的中国企业走出国门，对外投资并购保持强劲增长势头。波尔图表示，葡萄牙非常欢迎来自中国的投资，“中国企业在葡萄牙投资，拉近了两国人民的距离，给葡萄牙的发展带来机遇，从任何角度看都是葡萄牙所需要的。“

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)