中越青少年载歌载舞传承友谊

越南小朋友和中国小演员合影留念。（刘刚 摄）

人民网河内4月3日电（记者 刘刚）中越青少年文化艺术交流表演活动当地时间4月2日下午在越南河内举行。中国宋庆龄基金会和平天使艺术团与越南河内罗蒙诺索夫小学的青少年载歌载舞，传承友谊。

本次活动由中国驻越南大使馆、越南文化体育与旅游部主办，由中国宋庆龄基金会和平天使艺术团、越南河内罗蒙诺索夫小学等共同承办。中国宋庆龄基金会主席王家瑞、中国驻越南大使熊波、中国宋庆龄基金会副主席于群、越中友协副主席阮荣光等嘉宾观看表演。

绚丽的“行头”，明快的唱腔。以《穆桂英挂帅》《小放牛》和《定军山》三出经典京剧选段串烧而成的《行云流水》，让越南小朋友通过视觉和听觉，感知中国国粹的至美神韵。

竹笛清脆、琵琶悠扬。越南小朋友伴着《花好月圆》的乐曲，徜徉在中国民乐的海洋。舞蹈《踏歌》描绘一幅中国古代少女踏青图。武术《华夏之子》让现场的欢呼与喝彩此起彼伏。

越南小学生精彩演绎了《自豪节奏》《越南的一千个愿望》等节目，让现场中国朋友感受到越南青少年蓬勃向上的朝气。

两国青少年还共同用中文演唱《友谊地久天长》，用歌声表达增进友谊的心声。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任苏洪涛向记者介绍，此次艺术团共派出37人来越交流，希望通过这样的交流活动，促进两国青少年之间的交流交往。

参加交流的两国青少年都难以抑制内心的激动。他们纷纷表示，将继续做中越友好交流的民间使者。

王家瑞将一个吉祥的福字，送到罗蒙诺索夫小学校长阮氏秋梅手中，祝福越南青少年茁壮成长，祝福中越友谊代代相传。

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