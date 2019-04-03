北约扩张黑海势力 地区军事博弈升级

人民网讯 格鲁吉亚内政部新闻办公室周一报道，北约第二海上常备部队（SNMG2）的四艘军舰抵达格鲁吉亚西部的波蒂港。《华盛顿邮报》报道，这几艘北约军舰，计划在黑海停留三周，将分别与乌克兰和格鲁吉亚的海军、海岸警卫队进行一系列联合海上演习，以提高双方海上军事行动的协同能力。

北约第二海上常备部队的护卫舰包括来自荷兰的旗舰埃弗森，以及来自土耳其、保加利亚和罗马尼亚的船舰。海军部队由海军陆战队指挥官布德维恩·布茨指挥。军舰将在格鲁吉亚停留到4月4日。北约近年来越来越重视黑海的安全问题，并试图让格鲁吉亚参与这一进程。

据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯坚决反对扩大格鲁吉亚与北约的接触，反对北约向其边界扩张。俄罗斯外交部副部长格里戈里·卡拉辛早些时候说，美国和其他北约国家为使格鲁吉亚军事化所作的努力引起了该地区的极大关注，但丝毫没有增强格鲁吉亚自身的安全。

《华盛顿邮报》的文章指出，北约表示，已派出一批船舰前往黑海参加演习，并与来自格鲁吉亚和乌克兰的合作伙伴合作。俄罗斯一再警告称，俄罗斯国家边界附近的军事集结可能会增加并引发军事对抗的潜在风险。北约此举，无疑会加剧黑海地区紧张局势。

美国驻北约组织代表表示，北约成员国计划扩大在黑海地区的军事存在，进一步探讨如何确保黑海地区安全的问题，并且会在此地区采取更多的行动。未来黑海将会迎来更多来自北约国家的军舰。而俄罗斯方面则表示，北约的行为正在将该地区军事化，北约在欧洲扩充力量也将引起周边国家的质疑和忧虑。虽然北约与俄罗斯的博弈遍及欧洲和中东各个地方，但是此次在黑海的博弈可能会因为北约的行为加剧双方的矛盾点，百害而无一利。

北约秘书长斯托尔滕贝格此前评论，黑海地区对于北约和格鲁吉亚来说都很重要。北约目前在黑海地区拥有更多军舰，并执行空中巡逻任务。他呼吁北约的盟友们警惕俄罗斯在黑海地区进行的大规模军事化，并鼓励加强与格鲁吉亚之间的合作。乌克兰国家通讯社的文章表示，北约和俄罗斯的紧张关系已经蔓延到了黑海地区。北约声称这一举动是为了稳定这一地区的紧张局势，但是俄罗斯方面并不买账，双方的对立持续升级，可能会进一步增加该地区发生冲突的风险。北约扩充其在黑海地区的势力范围，也会进一步向俄罗斯施压，双方博弈升级。（刘晓琰）

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