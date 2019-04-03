减税降费：“放水养鱼”而非“杀鸡取卵”

在中国企业家最期待的改革举措中，减税降费无出其右。3月28日，李克强总理在博鳌亚洲论坛上承诺，中国将兑现承诺，涉及2万亿元人民币的大规模减税降费政策即将实施。

为什么要减税降费？供给学派的代表人物阿瑟 拉弗认为，过高的税率会使企业收入降低，使企业家积极性受到削弱，进而导致税源萎缩，最终税收总额也将减少。20世纪80年代，时任美国总统里根将这一观点作为“里根经济复兴计划”的重要理论依据，提出一套以削减政府开支、大规模减税为主要内容的经济纲领。“里根经济学”使美国走出滞胀危机，经济形势出现了在当时十分难得的好转。

当前，中国经济正处于增速换挡期、模式转型期，下行压力依然较大，市场主体活力亟待更大程度释放。只有市场主体有活力，才能增强中国经济的内生发展动力，顶住下行压力。2019年，中国经济发展任务重、挑战多、要求高。着眼“放水养鱼”而非“杀鸡取卵”，让企业轻装上阵，激发市场活力，增强经济发展动力，中国经济才能行稳致远。

习近平总书记在2019年的新年贺词中强调：“减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵”。这句话不仅指明了降成本是今年中国深入推进供给侧结构性改革的工作重点之一，也对减税降费作出了郑重承诺。

一项利国利民的政策，不仅要有明确的目标，还要有强有力的措施。自供给侧结构性改革提出以来，过去三年，减税降费已经达到3万亿的规模。按照今年计划，减税降费额较将前两年分别递增近100%和54%。最重要的是，中国最大税种——增值税的税率也将降低。16%税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业，仅此一项预计减税规模就将超过8000亿元。降低增值税税率将“对症下药”拉动消费需求，激发市场活力，人民日益增长的美好生活需要将得到更好满足。

进行更大规模的减税降费需要勇气，也需要方法。减税意味着政府财政收入也将随之减少。“政府要过紧日子，不仅要压缩一般公共预算的支出，而且增加特定的金融机构和央企上缴利润、进入国库，并把长期沉淀的资金收回；通过这些措施，我们筹集了1万亿资金”。这是李克强总理3月15日会见中外记者时的回答。在实施大规模减税降费的同时，还要保障民生等重点支出不减，只能靠调整支出结构，削减政府开支，“割自己的肉”。

一边放水养鱼，还富于民；一边刀刃向内，壮士断腕。这是新时代中国将改革推向纵深的鲜明态度。

(责编：贾文婷、樊海旭)