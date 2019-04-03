强热带气旋“伊代”造成津巴布韦268人丧生数百人失踪

津巴布韦新闻、宣传和广播服务部长莫妮卡·穆茨万古瓦2日说，3月中旬袭击津东部地区的强热带气旋“伊代”已在该国造成268人死亡、数百人失踪。
穆茨万古瓦当天向媒体介绍“伊代”灾情时公布上述数字。她说，随着搜救工作进行，预计会有更多遇难者遗体被发现。相关部门正在全力抢修通往灾区的道路，确保救援物资顺利抵达灾民手中。
3月15日，“伊代”进入津巴布韦，对该国东部马尼卡兰、马斯温戈和东马绍纳兰等省造成严重影响，引发的暴雨和洪水导致山体滑坡、河水决堤、道路桥梁中断，造成重大人员伤亡和财产损失。
中国政府已经宣布向津巴布韦提供紧急人道主义援助。
美国、英国、欧盟、世界粮食计划署等国家和国际组织也已宣布将向津巴布韦提供紧急援助。 （记者张玉亮）
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