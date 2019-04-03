肖邦国际少年儿童钢琴比赛首次落地中国 7名孩子进入决赛

人民网北京4月3日电 （记者李岩）近日，第27届“肖邦国际少年儿童钢琴比赛”中国分赛区暨全球选拔赛决赛在京落下帷幕。据悉，最终决出7名选手将代表中国赴波兰参加5月16日至19日的国际总决赛。

更值得一提的是，作为国际顶级钢琴盛事——肖邦国际少年儿童钢琴比赛在举办26年后，首次落户中国。“某种程度上，其代表着中国钢琴演奏水平已处于国际领先位置，在国际上发挥着举足轻重的作用。”此次比赛的中方评委张欣宁说。

“挖掘出更多优秀的钢琴家，为他们搭建国际性的专业舞台，我们希望可以帮这些孩子更好地学习与成长。”本届赛事评委会主席，玛丽亚 穆拉夫斯卡(Maria Murawska)教授坦言，这就是他们“来到中国”的初衷。

“让8到10岁的孩子去弹奏肖邦的作品，的确挑战很大。”张欣宁在发布会上告诉记者，国际上青少年钢琴比赛有很多，但如此早期地让孩子系统地接触肖邦音乐的并不多。“无论是从旋律上，还是演奏方式上，包括对音乐作品的理解上，我们的孩子还需要下更大地功夫，但参加这样的赛事，对中国孩子们音乐方面的造诣将会有很大程度地提升。”

张欣宁对已决出参加2019“肖邦国际少年儿童钢琴比赛”的7名中国演奏者充满信心，“中国有许多孩子的乐感和天赋非常好，这在许多同类赛事上已获得相应证明，比如2000年的李云迪和陈萨，我相信，今年他们也会发挥出他们更好的水平”。

据了解，历经26年的传承与积淀，“肖邦国际少年儿童钢琴比赛”是继华沙肖邦国际钢琴比赛(俗称“大肖邦”)之后的最为重要的中波文化活动之一，也是全世界范围内最具影响力的少年儿童钢琴比赛之一。历经26年，其汇聚了来自全球40多个不同国家的1000多名参赛者同台竞技。本届肖邦国际少儿钢琴比赛还得到波兰大使馆文化处波兰学院的大力支持。

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