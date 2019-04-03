联合国报告：全球53个国家1.13亿人处于极度饥饿中

人民网讯 联合国发布报告称，由于战争和气候灾害，全球53个国家共约1.13亿人处于极度饥饿之中，而非洲是最严重地区。
据法新社报道，联合国紧急事务办事处主任杜米尼克2日对该社记者发表谈话说，由于战争和气候灾害，目前全球有53个国家共约1.13亿人处于极度饥饿之中，而最严重地区是非洲，该地区处于极度饥饿中的人口多达7200多万。杜米尼克称，在主要依靠农业的国家中，有80%的人处于饥饿边缘。造成上亿人挨饿的原因是战争和各种危机，如政治和经济形势动荡、干旱、洪水以及气候变化等。
据报道，与2017年相比，2018年总的形势有些好转，2017年，全球处于极度饥饿的人口有1.24亿多。总部在罗马的联合国粮农组织发布2019年粮食危机报告称，2019年情况不容乐观，目前有8个国家占了处于极度饥饿人口的三分之二，而也门、刚果（金）、阿富汗、叙利亚就属于8个国家之内，上述国家的安全局势仍令人堪忧。（安国章）
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