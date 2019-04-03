不满土俄交易，美国暂停交付F-35战机

“美国向土耳其发出最后通牒：要么放弃S-400，要么失去F-35”。据“今日俄罗斯”电视台4月2日报道，因不满土耳其坚持购买俄罗斯S-400防空导弹系统，美方宣布暂停向土耳其交付F-35战机。截至发稿，土耳其官方尚未就此事进行回应。分析称，美方举动标志着该国着手把一系列警告付诸实际行动，后续可能完全禁止土耳其购买F-35和参与这一项目。

报道称，美国五角大楼发言人1日发表声明表示，在土耳其明确决定放弃S-400之前，美国将暂停向土方交付F-35战机相关的零部件和训练设备，不过美国将继续与土耳其就这一重要议题展开对话。该发言人还称，美方对土方坚持购买俄罗斯S-400防空导弹系统“极为遗憾”。据土耳其国家电视台TRT报道，美国禁运的部件是接收F-35战机的必要部件，此举是阻止运送F-35战机的“坚实的第一步”。

土耳其于2002年首次加入F-35联合攻击战斗机计划，投资额超过12.5亿美元。除订购的100架战机外，土耳其还为F-35生产制造部分机身，包括起落架和驾驶舱显示器。美国已向土耳其交付两架F-35战机，但目前仍停在美国境内的卢克空军基地，原计划于今年11月运至土耳其。美国防部发言人表示，五角大楼目前正在开发其他资源，以取代土耳其生产的F-35部件。土耳其与俄罗斯于2017年签署S-400合同，随后遭华盛顿持续警告，称S-400可能会秘密获取F-35的关键信息并转发给俄罗斯。为劝服土耳其放弃S-400，美国曾在去年向土耳其提议购买“爱国者”系统。但土总统埃尔多安不为所动，坚持继续履行与俄罗斯的S-400合同。土外长恰武什奥卢上周称，俄罗斯将于今年开始交付S-400系统。此前他曾明确表示，土耳其购买俄S-400是因为无法从西方盟友手中获得“爱国者”防空导弹系统。

俄罗斯“军事观察”网2日称，F-35争议是美土之间一系列外交冲突中的最新一起，两国在中东政治、叙利亚战争及对伊朗制裁等领域都存在分歧。美国暂停交付F-35的举动将让两国矛盾进一步升级。据了解，恰武什奥卢本周将前往华盛顿参加北约成立70周年外长级会议，美方此举将让他的访问变得复杂。实际上，土耳其还计划向俄罗斯购买S-500防空导弹系统。俄总统普京与土总统埃尔多安已于1日通电话讨论本月8日在莫斯科的会晤事宜，预计两人届时将讨论S-500问题。

俄国家杜马国防委员会主席沙马诺夫表示，虽然美国向土耳其施加了巨大压力，但他相信土耳其不会放弃与俄罗斯的合同。当然，未来局势发展取决于埃尔多安的立场，取决于这一事件对他造成多大影响。近日，他领导的政党在土耳其地方选举中遭遇重创。（莫闻初 王臻）

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