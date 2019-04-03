中意合作史上的“历史大事件”（望海楼）

3月23日，中意签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录（以下简称“一带一路”建设谅解备忘录）。意大利成为第一个与中国签署这一合作文件的七国集团国家。中意双方认识到“一带一路”倡议在促进互联互通方面的巨大潜力，愿加强“一带一路”倡议同泛欧交通运输网等的对接，深化在港口、物流和海运领域的合作。

中国和意大利分处古丝绸之路两端，开展“一带一路”合作天经地义。中意签署“一带一路”建设谅解备忘录意义重大，我们可以毫不犹豫地将之定义为“历史大事件”。事情并非总是一帆风顺，美国等国曾竭力阻挠意大利签订此文件。显而易见，他们是出于自己的政治目的，相关阻挠做法是彻头彻尾的错误。对于意大利而言，与中国签署这份合作文件，非常重要而且极其利好。意大利现任政府坚信必须签署这份协议。对意大利来说，这是明智、大胆的选择，同时对于中国来说也是非常有益的。这一选择不仅经济意义重大，政治上也具有非凡含义：这意味着意大利在政治上具有独立于美国的国际地位。这一事件也是千载难逢的，我们需要向这一事件致以敬意。

中国国家主席习近平很有远见。抵达意大利前夕，习近平主席在意大利最具权威、发行量最大的《晚邮报》上发表的题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章，在意大利舆论中引起巨大反响。意大利和中国的友谊根植深厚，其中一个重要的原因就是，两国都同时关注未来，而又同样拥有辉煌的历史，两国将“远古与现代、经典与革新”融入在一起的范式活力无限。习近平主席还回顾了古老的丝绸之路是如何连接古罗马与中国的，意大利和中国两个伟大文明的友好交往源远流长，2004年两国建立全面战略伙伴关系。

国之交在于民相亲。习近平主席提到的古罗马文明，是中意交往的重要桥梁。我所供职的机构，正为中意交往作贡献。由中南财经政法大学和罗马第一大学共建、位于罗马的中意法学研究中心，以法学为切入点，多年来致力于推动两种悠久历史文明之间的交流。数十名优秀的中国年轻学者在意大利获得了罗马法博士学位。在罗马第一大学，还建有中国之外最大的中国法图书馆，藏书近8000册。中国和意大利两国之间很多法学教师和学术交流也在不断进行，我本人就荣幸地成为了中南财经政法大学的“文澜学者”讲座教授。

签订“一带一路”建设谅解备忘录，是具有历史性意义的第一步。习近平主席说，中意要以签署政府间“一带一路”合作谅解备忘录为契机，加强“一带一路”倡议同意大利“北方港口建设”、“投资意大利计划”对接，推进各领域互利合作。当前，双方确认愿在亚洲基础设施投资银行框架内共同努力，推动与亚投行宗旨与职能一致的互联互通。双方还表达了增加两国航线联系，为双方航空公司开展业务和进入对方市场提供便利的愿望。但这仅仅还只是个开始。

（作者为意大利罗马第一大学中意法学研究中心主任、中南财经政法大学“文澜学者”讲座教授，意大利前司法部长、意大利共产党人党前全国书记）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)