德媒：波音737Max停飞期将继续延长

人民网讯 据德国媒体报道，美国联邦航空局2日宣布，波音737Max控制软件MCAS尚需更多时间进行改良，波音有望在几周后向该局呈交最终版本的软件包。该局同时强调，在对改良结果满意前，不会同意对软件放行。这就意味着，波音737Max客机的停飞时间将会比预期更长。
MCAS(机动特性增强系统,Maneuvering Characteristics Augmentation System)被认为可能是2018年10月底狮子航空一架波音737Max8在爪哇岛附近坠毁的关键原因。坠机前，该机电脑装置的自动操作系统不断强制飞机头部向下压，飞行员多次手动拉升都无济于事。造成另一架波音737Max客机今年3月在埃塞俄比亚坠毁的也可能是软件问题。这架埃塞尔比亚航空的飞机从亚的斯亚贝巴起飞后不久便坠毁。两起空难共造成346人丧生。
上周，波音公司宣布了对控制软件的改良内容：一旦飞行员对飞机进行手动驾驶，MCAS系统将不会再自动反复修改。此外，如果测量机翼迎角的两个传感器传来相互矛盾的数据，那么该系统将自动关闭。（老任）
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