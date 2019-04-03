联合国：2018年全球逾1.13亿人遭遇严重饥饿

人民网讯 据法新社巴黎2日电，联合国当天表示，全球去年有53国、超过1.13亿人因战乱和气候灾难遭遇“严重饥饿”，非洲是情况最严重的地区。

联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization）在2019全球粮食危机报告中显示，全球面临饥荒风险的人当中，2/3分别来自8个国家，包括也门、刚果民主共和国、阿富汗和叙利亚等。

这项年度研究自3年前展开，对面临最大困境的国家进行评估。联合国粮农组织紧急行动主管伯吉恩（Dominique Bourgeon）告诉记者，非洲国家“不成比例”地受到影响，近7200万人遭遇严重饥饿。

报告指出，战乱和不安全仍是造成饥饿的主因，其他包括经济动荡以及气候相关的灾害，如干旱和洪灾。（老任）

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