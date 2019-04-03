美国白宫“权限危机”愈演愈烈 涉事官员将被国会传唤

美国“第一女婿”库什纳等官员通过“非正规渠道”获取政府最高安全权限的问题，长期令美国各界感到不满。近日经美国国会查实，“政审”不合格却仍然获得高级权限的白宫工作人员竟然高达20多人，足以形成堪忧的国家安全隐患。目前，国会众议院已准备对涉事官员进行传唤，标志着该机构对白宫的权限问题调查正式进入新阶段。

法新社2日报道，近日，美国国会众议院监督与改革委员会对政府官员权限问题的调查取得突破性进展。该委员会主席卡明斯本月1日致信白宫，指出特朗普政府最高层存在“重大违规情节”、且直接威胁到国家安全。卡明斯声称，白宫共有25名高级官员“政审”存疑、却依然获得了高级安全许可；虽然他并未指出这些人员的姓名，但在信中明确要求白宫方面提供现任国家安全顾问博尔顿、前国家安全顾问弗林、特朗普女儿伊万卡及女婿库什纳等多名白宫现任、离任官员的相关信息。

据美国《旧金山纪事报》2日报道，监督委员会对白宫的调查经历了一波三折。调查工作开展早期，白宫方面千方百计地阻挠政府工作人员配合国会取证。为避免“人多眼杂”，国会工作人员特意在某个周末秘密约谈了一位资深安全官员——现任白宫人事安全办公室负责人特里西亚·纽博尔德，并获得了重要信息。据了解，该办公室的重要职能之一，就是对白宫工作人员的背景进行审核与评估，并对安全许可的签发提供意见或建议。纽博尔德早在2000年就以安全专家的身份入职，算得上美国联邦政府的“三朝元老”；更重要的是，她也是之前明确拒绝为库什纳“开绿灯”的两名安全官员之一。

根据纽博尔德提供的信息，特朗普政府的人事安全工作比她效力过的历任政府都要“松懈得多”，并不符合“国家安全的最大利益”。她表示，白宫很多人事问题在特朗普执政早期就已暴露无遗：比如，临时安全许可当时在白宫内部泛滥，很多不具资格或未完成背景审核的工作人员长时间持“临时证明”获取政府敏感信息，曾遭到过很多政府部门的质疑。

据了解，美国政府安全权限的申请人需要填写一份长达127页的申请表，表格内容涉及申请人生平的方方面面，就连“婚外情”等个人问题也要交代清楚。如申请人在外举债、或被人抓住某些“把柄”，大概率无法通过这道“政审”。据纽博尔德透露，特朗普政府“精简”了审核项目，比如不再过问申请人的信用状况，这一漏洞十分危险。

自2018年起，纽博尔德暗自记录了25名白宫“问题官员”，这些官员最初均未通过背景调查、却依然获得安全权限，他们的不合规情节涉及利益冲突、财务问题、“易受境外势力影响”、嗑药，甚至犯罪行为。纽博尔德曾经表达过自己的顾虑，却受到了她的直属上级卡尔·克莱恩的阻挠与打压——后者是特朗普亲自委任的人事安全办公室主管。据她表示，克莱恩多次粗暴推翻她与其他同事做出的评估，曾要求她修改评估意见、甚至在个别案例中要她“别碍事”。由于长期与领导不合，纽博尔德声称曾多次遭到“打击报复”：比如，她的身材十分矮小，克莱恩就有意将一些重要文件放置在特别高的位置；2018年1月，纽博尔德被莫名停职两星期，重返工作岗位后得知已被“降级处分”。

随着这项调查的深入，国会民主党人已经做好了与特朗普政府“短兵相接”的准备。据美国沃克斯（VOX）新闻网称，众议院监督委员会已宣布将在本月2日起正式向白宫涉事官员“下传票”，第一个面临传唤的就是卡尔·克莱恩。有分析认为，“权限危机”调查是民主党重夺众议院后对白宫进行的首批重大调查项目之一，过程当中将免不了与特朗普政府产生激烈对峙。在舆论看来，由于白宫方面之前的高度不配合，国会的态度已是日趋强硬，现在基本已是在“发号施令”。截至目前，白宫方面并未就此事发表评论。

与此同时，国会众议院的共和党人也对此案发表了不同意见。据该党派人士提交的一份备忘录称，作为这宗调查的关键证人，纽博尔德是一位长期“心怀不满”的政府雇员、且她对政府安全权限签发流程的认知“非常有限”，其证词未免存在一定“水分”。还有知情者指出，监督委员会在与纽博尔德举行会晤之时，有意将共和党人排除在外。该委员会中职务最高的共和党议员吉姆·乔丹甚至表示，卡明斯所谓的调查是“醉翁之意不在酒”——这是一场针对政府公务员的“钓鱼”行动，与恢复白宫工作流程的正规性没什么关系。（杨征 郝树华）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)