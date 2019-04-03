下月起施行新年号 日本企业各自出招争抢商机

距新天皇即位还有一个月之际，日本政府4月1日披露：新年号为“令和”，从5月1日开始施行。

日本企业迅速行动，各自出招争抢商机。其中，广岛一家制造商在消息发布后不到3分钟推出新产品，开始接受客户下单订货，堪称“闪电速度”。

【闪电速度】

日本国内保守派团体先前主张，应在新天皇5月1日即位后公布新年号。但是，安倍政府考虑更换年号对国民生活的影响，决定提前一个月、即4月1日公布新年号，以便社会各界有充足时间预备。

日本政府4月1日上午在电视直播中宣布新年号为“令和”，广岛一家精密仪器制造商当即扫描电视画面中的“令和”两字。2分27秒后，这家名为Castem的企业开始在网站上接受订单，热卖产品是刻有新年号的杯子。

企业高级主管池田新一（音译）对自己企业的反应速度颇感自豪：“我们挺高兴，因为我们设定的目标是在（新年号揭晓后的）3分钟以内发布产品。”

日本共同社报道，日历制造商Todan公司一刻没有耽误，4月1日当天便邀请书法家写下“令和”两字，着手印制新版台历。

按照共同社的说法，日本是世界上唯一仍在使用年号的国家。现任天皇明仁是日本近200年来首位在世时退位的天皇，这次换年号因而非比寻常。

【五花八门】

在首都东京神保町，一家印章制造商4月1日紧盯电视，获知新年号后当即通知旗下工厂着手生产多款专门印章，用于“覆盖”信封、文件上的原有年号。

日本不少政府部门和企业存有大量文件、信封等物品，印着“平成”年号。一旦“令和”新年号开始施行，这些文件和信封原本无法继续使用，如今则可以盖上新印章、避免遭废弃的命运。

这家印章制造商说，一天内已经接到数以千计订单，其中一大客户群体是银行。企业高管小池龙秋（音译）告诉共同社：“从现在开始，我们生意要忙起来了。”

东京霞关一家文具用品商店说，已有多家政府部门和机构向这一商店咨询，打算购买用于覆盖原有年号的贴纸、印章等产品。

大阪一家扇子制造商打算从4月中旬开始出售新款扇子，一面印着新年号“令和”，另一面印着日本以往历代年号。爱媛县一家纸巾制造商创意连连，推出年号主题的纸巾制品。

为庆祝新天皇即位，日本4月底、5月初将全国放假10天。SMBC日兴证券公司高级经济分析师宫前高屋（音译）预测，这一黄金假期有望令日本众多企业赚得盆满钵满，“经济效益可能达到3770亿日元（约合227.9亿元人民币）”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)