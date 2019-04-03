波音推迟提交737 MAX系列客机安全“补丁”

美国联邦航空局4月1日说，波音公司今后几周将提交737 MAX系列客机飞行控制系统的升级软件。

波音公司原本打算上周提交升级程序，供联邦航空局审核。这家企业1日说，开发和测试程序需要更多时间。

【升级待定】

联邦航空局在一份声明中说，这一民用航空监管机构预期今后几周收到波音公司软件升级程序的最终版本；波音“需要时间做额外工作”，“确认并充分处置所有相关事宜”。

声明说，一旦收到程序，联邦航空局将予以“严格”审核。

波音当天晚些时候证实联邦航空局的说法，即它将推迟提交升级程序。波音发言人查尔斯·比克斯告诉媒体记者，这家飞机制造商将以“全面”和“系统”方式开发和测试升级程序，“确保我们花时间把事情办好”。

两名消息人士告诉路透社记者，波音在客机现有控制系统软件中加载升级程序时，出现“集成”方面的问题。就这一说法，波音没有确认。

近半年内，一架印度尼西亚狮子航空公司和一架埃塞俄比亚航空公司的波音737 MAX 8型客机先后坠毁，合计致死346人，机载防失速系统安全性受到质疑。波音3月说，将在几周内升级737 MAX系列客机的飞行控制软件。

波音人士先前告诉路透社记者，升级程序将改进防失速系统，包括探测到失速迹象后压低机头的动作只做一次，不会重复；当两个迎角传感器读数差异过大时，防失速系统不会启动。

美国航空公司737客机飞行员罗迪·格思里上周参加波音公司一场情况说明会，会后告诉媒体记者，波音对防失速系统作出“改进”和“平衡”。

【复飞无期】

多家媒体报道，由于两架737 MAX 8客机先后坠毁，波音公司迎来近年来最严重危机之一，承受空难遇难者家属、航空运营商、美国国会议员和全球监管机构的压力。

全球超过300架波音737 MAX 8型和9型客机处于停飞状态。美联社报道，737 MAX系列客机恢复飞行，不仅需要获得联邦航空局的许可，同时需要通过全球多个国家的安全审核。

包括美国和欧洲联盟在内，一些国家和地区组织发出禁飞令，即波音737 MAX客机不得进入这些国家和地区的空域。

联邦航空局1日在声明中说，在这一机构认可波音的软件升级程序以前，不会批准在737 MAX系列客机上安装这些程序。

美联社报道，这意味着737 MAX系列客机的停飞时间可能超过预期。

一名分析师告诉路透社记者，讨论737 MAX系列客机的复飞时间为时过早；除了美国，其他国家监管机构的态度同样是决定客机能否复飞的主要因素之一。

美国方面，美国西南航空公司、美国航空公司和美国联合航空公司遵照联邦航空局的指令，停飞共计91架737 MAX系列客机。美国航空公司先前预期4月底复飞客机，1日说已经知道复飞时间可能推迟；西南航空公司和联合航空公司1日将客机预期复飞时间分别推迟至5月和6月。

这三家航空运营商分别承诺，将协调和重新制定飞行计划，努力确保乘客不受航班取消的影响。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)