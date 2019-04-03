警告付诸实际行动 美国暂停向土耳其交付F-35部件

美国国防部4月1日暂停向土耳其交付F-35型战斗机部件，除非土方放弃从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统。

媒体和分析人士说，这标志着美方着手把一系列警告付诸实际行动，后续可能完全禁止土耳其购买F-35和参与这一项目。

【第一步】

美国国防部发言人查尔斯·萨默斯说，美方对土方坚持购买俄罗斯制造的S-400防空导弹系统“极为遗憾”，已经暂停向土方交付零部件和暂停相关合作，直至土方放弃购买俄制导弹系统。

土方订购了100架F-35A战机，原定今年夏季接收首批战机。上述零部件将用于土方购买的战机。

土耳其和美国同为北大西洋公约组织成员国，但土方近年与美方乃至其他一些西方国交恶，与俄罗斯越走越近。北约及美方坚决反对土方购买S-400系统，认定这种俄制先进武器无法融入北约武器体系，且可能使俄方找到应对F-35战机的方法。

美国国会去年通过的2019财政年度国防授权法案规定暂停向土方交付F-35；国会4名参议员上周提交法案，要求政府禁止向土方出售这种战机。北约欧洲盟军最高司令、美军欧洲司令部司令柯蒂斯·斯卡帕罗蒂3月初告诉参议院军事委员会，土方购入S-400对F-35构成威胁，他的“最佳军事建议”是：土方不放弃购买S-400，美方就不交付F-35。

美联社报道，美方暂停交付零部件是停止出售这种战机的第一步。

【有后招】

萨默斯1日说，如果土方坚持购入S-400，“将危及（土方）继续参与F-35项目”。

土方不仅购买这种战机，也参与制造，包括驾驶舱显示器和起落架部件。萨默斯说，五角大楼已经着手采取必要措施，以确保F-35供应链不受影响；正寻找其他生产方，以取代土耳其供应商。

美国国务院一名不愿公开姓名的官员告诉俄罗斯卫星通讯社，美方已经警告土方，将因购买S-400面临更多后果，包括制裁，制裁对象可能包括参与这项军购的政府机构、民间企业或个人。

路透社援引美国战略和国际研究中心专家安德鲁·亨特的话报道：“某些俄制武器系统被视为对美方的天然威胁，与这些系统的使用者和用途无关。土耳其不仅是F-35的买主，也是生产伙伴，停止交付这些装备意味着美方（措施）的重大升级，原因是这样做可能使双方都付出不菲代价。”

美方先前提议，可以提供美制“爱国者”防空导弹系统，以换取土方放弃购买S-400。这一方案去年12月获得美国国务院批准。一名消息人士告诉路透社，土方对购买“爱国者”显现兴趣，近来与美方谈判，但不肯放弃S-400。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢上周会晤俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫，称土方仍将购买S-400。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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