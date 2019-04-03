墨总统呼吁美方从根源入手 应对非法移民潮

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔4月1日呼吁美国方面从根源入手，应对中美洲移民涌向美国。

例行记者会上，洛佩斯回答提问，涉及是否打算为遏制非法移民潮而向中美洲国家施加压力，认为移民潮的起因“没有加以处置”，移民来源国的民众理应获得更多各类机会。

美国总统唐纳德·特朗普3月29日警告墨西哥方面，如果不能“立即阻止”经由墨西哥涌向美国的非法移民潮，他将下令关闭美国南部与墨西哥接壤的边界。特朗普次日宣布，美方将切断对非法移民3个主要来源地，即中美洲国家萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯的援助。

回应特朗普声称关闭边界的威胁，洛佩斯说，针对中美洲移民取道墨西哥前往美国，墨方正在采取措施，让移民“有序”。同时，墨方措施“平和”，“非常谨慎和负责任，不引发骚乱”。

墨西哥内政部长奥尔加·桑切斯·科尔德罗1日说，墨西哥政府不会派遣军队和采取特别措施阻挡移民潮，而打算加以“管理”。

墨西哥国家移民局同一天说，出于人道主义，已经开始向一些进入墨西哥南部的移民发放临时签证，老人和儿童优先；另外，将向自愿回国的移民提供运输服务。

洛佩斯1日在首都墨西哥城会晤美国众议院外交委员会主席、民主党人埃利奥特·恩格尔，后者邀请洛佩斯赴美与这一委员会的成员会晤。墨西哥政府在声明中说，洛佩斯与恩格尔会晤时强调墨美关系应密切和相互尊重，为两国共同面临的挑战找到解决方案。

美国政府停止对3个中美洲国家援助，需要获得国会批准。恩格尔是持反对立场的议员之一，认定援助有助化解非法移民潮的“根本原因”，切断援助的做法适得其反。恩格尔1日在社交媒体“推特”写道，他与洛佩斯讨论了美墨关系的重要性，强调双方需要合作援助那些中美洲国家。

众议院外交委员会的共和党籍成员迈克·麦考尔同样认定，切断援助“只会让事情更糟”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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