洛－马获沙特“萨德”反导系统拦截导弹合同

美国五角大楼已经与美国最大军火制造商洛克希德－马丁公司签订总金额大约24.5亿美元的合同，由后者为美国和沙特阿拉伯制造“萨德”反导系统拦截导弹。

据美国国防部官方网站1日消息，上述合同是先前一份合同的修订版，系“固定价格附加固定目标激励”合同。这意味着合同已设定成本、利润和价格上限以及利润调整方案。

24.5亿美元中，大约9.2亿美元从美国政府2019财政年度采购预算中划拨，另外大约15.3亿美元由沙特方面支付。拦截导弹制造预期2026年4月1日完成。

“萨德”全称“末段高空区域防御系统”，可在大气层内外拦截来袭的短程、中程和远程洲际弹道导弹，由洛克希德－马丁承担主要的研发和生产，系统雷达则由美国另一军工企业雷神公司制造。

沙特去年11月与美国签署文件，同意购买44台“萨德”发射架、360枚“萨德”拦截导弹和配套设备，总金额150亿美元。

路透社报道，五角大楼先前披露，将升级部分已经到位的“过时”系统，以整合沙特现有反导基础设施和“萨德”新技术。

按照俄罗斯卫星通讯社的说法，白宫积极游说沙特购买“萨德”，总统唐纳德·特朗普曾致电沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹讨论这桩交易。（海洋）【新华社微特稿】

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