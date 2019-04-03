英国寻求进一步推迟“脱欧”

英国首相特雷莎·梅2日晚在唐宁街发表讲话说，她将向欧盟提出进一步推迟“脱欧”的申请，以争取时间打破僵局，确保英国有序“脱欧”。

特雷莎·梅当晚在长达7个小时的内阁会议结束后说，尽管有些人已厌倦“脱欧”推迟和无休止的争吵，希望下周“无协议脱欧”，但达成协议仍是最好的解决方案。她认为，需要进一步推迟“脱欧”，但要尽可能缩短延期时间，一旦“脱欧”协议通过即结束延期。

特雷莎·梅表示，希望与反对党领袖对话，共同寻求“脱欧”方案，以确保英国有序“脱欧”。但她强调，无论何种方案都必须基于与欧盟已达成的“脱欧”协议，并聚焦英欧未来关系。

英国原定3月29日正式“脱欧”，但英欧双方不久前均确认“脱欧”推迟。由于议会下院未能在英欧双方约定的期限前通过“脱欧”协议，英国政府必须在4月12日之前做出新的抉择，寻求更长期的推迟“脱欧”，或是“无协议脱欧”。（记者杨晓静 梁希之）

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