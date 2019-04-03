松绑换平静？埃及斡旋下加沙地带局势趋缓和

以色列和加沙地带官员证实，以色列军方1日起放宽对加沙地带巴勒斯坦渔民的限制，允许他们在距离海岸线15海里（大约28公里）以内的部分海域打渔。按照一些媒体的说法，这是以方近些年对加沙地带渔民“最宽容”的政策。

以色列国防部下辖机构发表声明：“加沙地带打渔区已扩大到最远距海岸线15海里处。”声明没有说以方具体如何划定加沙地带打渔区。

加沙地带渔民协会告诉法新社记者，按照以方颁布的新政策，加沙地带离以色列最近的北部海域捕鱼范围为距海岸线6海里以内，中部海域捕鱼范围为距海岸线12海里以内，靠近埃及的南部海域捕鱼范围为距海岸线15海里以内。

关注加沙地带封锁状况的“吉沙”组织发言人米丽娅姆·马默说，以色列海军过去常向越线的加沙地带渔民开炮，甚至扣押渔船。

法新社报道，以色列方面将加沙地带捕鱼范围扩大至15海里，是近年来头一回，表明埃及斡旋有进展，以色列与控制加沙地带的伊斯兰抵抗运动（哈马斯）朝停火协议又迈出一步。

哈马斯官员先前告诉媒体，哈马斯正在埃及调停下与以方对话，以方希望以放松对加沙地带封锁换取议会选举前的平静。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡寻求在4月9日新一届议会选举中连任，不希望加沙地带冲突升级。

一枚从加沙地带发射的远程火箭弹3月25日落到特拉维夫，导致7名以色列人受伤，以色列军方随即采取报复措施，触发加沙地带新一轮紧张局势。

埃及斡旋下，以色列与哈马斯着手对话，为事态“降火”。不过，以色列方面一般不公开承认与哈马斯谈判。

以色列国防部下辖口岸事务监管部门发言人3月31日告诉法新社，供人员往来的埃雷兹口岸和供货物通行的凯雷姆沙洛姆口岸当天早晨重新开放。这两处口岸一周前受特拉维夫遇袭事件影响而关闭。

第一次世界大战结束后，加沙地带由英国托管，1948年托管结束。同年，第一次中东战争爆发，埃及占领加沙地带。直到1967年“六日战争”、即第三次中东战争，以色列占领加沙地带。2005年，以色列军队和定居点人员全部撤出加沙地带。2007年，哈马斯在与巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）的武装冲突中夺取加沙地带实际控制权。

以色列对加沙地带施行全面封锁，严格控制人员和物资出入。另外，以色列长期控制加沙地带的领空和海岸线。埃及配合以色列封锁加沙地带，关闭边境口岸，偶尔不定期短暂开放。多年封锁导致加沙地带人道主义危机严重。（王宏彬）（新华社专特稿）

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