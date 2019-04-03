日本施行新签证政策 放宽外籍劳动者赴日条件

日本1日开始施行新签证政策，放宽外籍劳动者进入日本的条件，以解决“用工荒”难题。日本媒体注意到，日本长期严格限制移民入境，如今这一政策出现重大转向。

日本国会去年12月修订《出入境管理及难民认定法》。这部移民法律今年4月1日生效。根据新签证制度，外籍劳动者如果具备特定的日语能力和职业技能，可向日本移民管理部门申请两类签证。

其一是“特定技能1号”，申请人在建筑、农业、医护等14个行业工作，签证有效期最长5年，不得携带配偶和子女赴日。

其二是“特定技能2号”，申请人在建筑或造船行业具备熟练技能，签证续签次数不受限，可以携配偶和子女赴日。

日本政府估算，今后5年可能有多达34.52万名外籍劳动者申请“特定技能1号”签证，其中6万人供职于医护行业。

一名法务省官员1日告诉日本共同社记者，第一批签证预期4月中旬发放，已经在日本境内工作一段时间的外籍劳动者有望最先申领。

长期以来，“移民”在日本属于禁忌话题。先前，日本接纳的外籍劳动者仅限医生、教授等高等专业人才。随着日本人口老龄化、少子化现象日益严重，劳动力减少，建筑、农业、医护等行业尤其面临“用工荒”，接纳外籍劳动者的讨论开始增加。

共同社报道，现有将近150万名外国人在日本工作，与2012年的68万人相比大幅增加。日本政府希望，借助新签证制度引入更多外籍劳动者，缓解用工短缺状况。

另外，日本同时面临“人口向首都地区集中、地方人口不断流失”的难题，多数都道府县在与东京圈吸引劳动力的大战中处于下风。所谓东京圈，即东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县，薪酬水平高于地方。

日本新签证制度包含多项措施，鼓励外籍劳动力分散到日本地方工作，而非扎堆于大都市。

今年3月15日，日本政府面向企业发布一系列在新签证制度下招募外籍劳工的条例，规定雇主必须向外籍雇员提供与日籍雇员同等或更高水平的薪酬。知情人士介绍，这主要是为避免重演以往的弊病。

日本1993年起实行技能实习制度，又称研修生制度，设立之初意在向发展中国家传授技能，后来却成为日本劳动力的重要补充来源。这一制度因普遍存在外籍劳动者待遇过低、劳动强度大、工作环境恶劣等问题而饱受诟病，被指为企业廉价引进劳动力提供掩护。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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