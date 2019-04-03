美方将调查现代和起亚汽车发动机起火风险

美国国家公路交通安全管理局4月1日决定，将调查韩国现代汽车公司和起亚汽车公司合计300万辆汽车是否有发动机起火风险。

现代和起亚同属韩国现代汽车集团。美国国家公路交通安全管理局迄今接获超过3100起现代和起亚汽车在美国起火的报告，100多人因起火受伤。

这一监管机构说，调查旨在回应非营利组织“汽车安全中心”去年6月提出的请求。

汽车安全中心2017年起调查一些现代和起亚汽车是否有发动机起火风险。中心执行主任贾森·莱文说，美国联邦政府应寻找答案，为什么现代和起亚汽车公司数以千计汽车在没有遭受撞击的情形下起火。

按照莱文的说法，“证据很清晰”，现代和起亚原本应当更早召回汽车。2015年以来，现代和起亚因发动机起火风险召回超过230万辆汽车。

国家公路交通安全管理局说，现代和起亚先前召回汽车的理由主要关联发动机问题，但这一机构的调查“不仅限于发动机零部件，同时可能包括汽车系统或其他零部件”。

调查涵盖的车型包括2011年至2014年生产的起亚“远舰”和“索兰托”、2010年至2015年产起亚“秀尔”、2011年至2014年产现代“索纳塔”和“胜达”。

国家公路交通安全管理局说，最新调查将与2017年一项调查合并，同时推进。先前那项调查关联现代和起亚因发动机缺陷召回将近170万辆汽车。

美国联邦检察官去年11月对现代和起亚发起刑事犯罪调查，以查明这两家企业在汽车召回过程中是否有不当行为。今年1月，两家车企同意对没有召回的大约370万辆汽车作软件升级。

现代在一份声明中说，这家企业将配合美方调查。声明说，现代向来就“非撞击”造成的发动机起火有“频繁、公开和透明的对话”。

起亚同样声明将与美国国家公路交通安全管理局合作，将与美方“公开分享”关联汽车安全的所有信息和数据。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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