推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

2017年11月28日，首列由意大利至中国的中欧班列（蓉欧快铁）从米兰始发开往四川省成都市。

影像中国

马赛国际商贸城是法国马赛市政府参与共建“一带一路”的重要项目。图为马赛国际商贸城正门。

本报记者 刘玲玲摄

共同为一带一路合作不断注入新内容

（意大利）马西莫·达莱马

“一带一路”合作已成为加强意中友好合作的坚韧纽带，让双方的友好关系继续发展。在经济全球化的大趋势下，无论在经济还是文化上，我们都需要加强互联互通。“一带一路”合作带来了难得的机遇。

习近平主席近日对意大利进行了国事访问。这次访问对意大利而言意义重大，将使意中两国业已稳固的关系向纵深延伸。

意中两国都有深厚的文化根基，各自代表着悠久灿烂的文明。习近平主席此次访问，进一步推动了意中文化交流互鉴，促进两国文化在彼此国家更好地传播。

意大利是最早和中国建立联系并保持密切交往的欧洲国家之一，明年意中两国就将迎来建交50周年。在两国友好交往的历史中，众多的友好使者和合作项目构成了意中两国紧密相连、历久弥坚的纽带。马可·波罗、利玛窦等友好使者为两国交流作出了巨大贡献。长久以来，我们互相尊重、彼此欣赏，开展密切交流合作。意中两国有必要进一步加强交流，共创繁荣、共创辉煌。意大利有兴趣、有热情与中国发展更加密切的关系。

“一带一路”是习近平主席提出的一项伟大倡议，充满着远见和智慧。“一带一路”合作已成为加强意中友好合作的坚韧纽带，让双方的友好关系继续发展。意大利面临加快经济社会发展的需求。加强同中国合作、吸引更多中国投资，符合意大利的利益和广大民众的期待。在中国企业和资金越来越多地来到意大利的同时，我们也希望有更多意大利的优秀企业到中国发展，更多优质产品出口到中国。

在经济全球化的大趋势下，无论在经济还是文化上，我们都需要加强互联互通。“一带一路”合作带来了难得的机遇。它不仅涉及投资和经贸领域，而且是立足于全局的一揽子方案合作平台。在博物馆交流、世界遗产地结好、高校合作等项目上，意中两国共同为“一带一路”合作不断注入新内容。

我认为，不仅意大利需要抓住“一带一路”建设的机遇加快自身发展，欧洲的其他国家也需要这么做。欧洲与中国之间的积极合作是互利共赢的，而中国也在不断采取更多积极友好的举措。比如中国不久前颁布的《中华人民共和国外商投资法》，旨在为更多外国企业前往中国发展提供便利，给双方合作带来了更多可能。

我和中国的缘分由来已久，1979年就曾访问中国。当时，从我所住的北京饭店眺望长安街，自行车川流不息，车铃声响成一片。现在故地重游，那里高楼林立、汽车如织。不仅是北京、上海这样的大城市，其他中小城市的面貌同样发生了巨变。发达国家要花上200年时间的发展，中国仅仅用了短短的几十年就完成了。

我非常有幸能够见证中国伟大的变革，现在仍密切地跟踪和研究中国问题，从事着很多和中国相关的工作。每年我都有多次机会到中国访问。今年4月，我将前往北京参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。我祝愿论坛取得圆满成功，祝愿两国不断加强务实合作和友好交流。

（作者为意大利前总理，本报记者韩硕采访整理）

一带一路倡议在促进互联互通方面拥有巨大潜力

（意大利）艾琳·皮维蒂

“一带一路”倡议开拓了中国与欧洲合作的新路径，具有重大意义。作为中国在欧洲的重要伙伴，意大利愿与中国加强“一带一路”合作，实现互利共赢。

习近平主席坚持以人民为中心全面深化改革，带领中国取得了历史性成就。每次访问中国，我都能真切感受到中国的变化。这一古老的国度越来越充满生机与活力。

习近平主席此次对意大利、摩纳哥和法国进行的国事访问，给我们提供了加深彼此友谊与理解的机会，尤其有助于相关各方加强在政府和企业层面的沟通与协调。习近平主席提出的“一带一路”倡议开拓了中国与欧洲合作的新路径，具有重大意义。

3月23日，在习近平主席和意大利总理孔特共同见证下，中意双方代表正式签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。这个消息令人振奋不已。意中两国经贸互补性强。2018年，意中双边贸易额达542亿美元。为进一步增加意中双边贸易额，我们需要在基础设施建设领域吸收更多投资，也需要意大利与中国之间的中欧班列，将中国与南欧连接起来。意大利参与“一带一路”建设，也将进一步拓展两国双边贸易合作的空间，给意大利企业带来更多实实在在的好处。

近年来，中国进一步扩大开放、促进消费升级，为更多意大利优质产品出口到中国创造了机会。意大利的时尚、环保科技、医疗医药和航空航天等产业都走在世界前列，相信未来将有越来越多的意大利产品进入中国市场。意大利政府非常支持和鼓励企业抓住中国市场的巨大机遇，扩大意中企业之间的合作广度和深度。

我长期关注意中经贸合作。为推动意大利与中国之间的中欧班列发展，我们还成立了意中发展基金会。我很荣幸能为意大利加入“一带一路”建设尽一己之力。我希望更多意大利的伙伴参与到共建“一带一路”的行动之中。

习近平主席在意大利《晚邮报》发表的署名文章中建议，意中“双方可以深入挖掘在港口物流、船舶运输、能源、电信、医药等领域合作潜力”。这些建议很有吸引力。“一带一路”倡议在促进互联互通方面拥有巨大潜力。作为中国在欧洲的重要伙伴，意大利愿与中国加强“一带一路”合作，实现互利共赢。我相信，“一带一路”建设将推动意大利交通基础设施的改善，进一步加深意中两国在港口和工业园区方面的合作。

意大利位于地中海地区的核心位置，拥有高效的物流网络和配套的交通基础设施，可以成为中国企业和商品进入南欧地区的门户。与意大利实现高效连接，将使中国与地中海地区国家实现更好的互联互通。

（作者为意大利众议院前议长、意中发展基金会董事局主席，本报记者暨佩娟、王云松采访整理）

一带一路倡议能造福整个国际社会

（摩纳哥）塞齐·泰尔

“一带一路”倡议是一条双向共赢的道路，它为世界的发展指明了方向。“一带一路”倡议显示出对每个参与国的尊重，显示出对公认国际规则的尊重。

中国国家主席近日首次对摩纳哥进行了国事访问，毫无疑问是中国和摩纳哥深厚情谊的鲜明体现。习近平主席的这次访问是摩纳哥莫大的荣耀。访问将给摩中双边关系带来飞跃式的提升，人文、旅游、经贸等领域迎来新的合作机遇。

访问期间，双方在很多方面达成共识。我们都认为，国家不论大小，都是平等的，应当相互尊重、互利互助。习近平主席说：“对一个国家的评价，不能只看面积，也要看文化的影响力和对人类文明发展的推动力。”这句话令我们感动。

通过习近平主席的访问，我们强烈感受到，“一带一路”合作是开放的合作。无论体量大小、发展程度、制度国情如何，参与国家都可以根据各自优势或潜力参与到合作之中。“一带一路”倡议能造福整个国际社会，是一个广泛有益的、有着积极影响的多边合作平台。

我认为，“一带一路”倡议是一条双向共赢的道路，它为世界的发展指明了方向。“一带一路”倡议显示出对每个参与国的尊重，显示出对公认国际规则的尊重。这让各个国家在共同平台上互相协作成为可能。这样的倡议，必将给全世界带来益处。参与“一带一路”建设意义深远，对摩纳哥而言同样如此。

摩纳哥各界都非常期盼加强与中国的合作。中国领导人的首次来访，既给摩纳哥人民带来全新的中国印象，也为两国关系发展注入新动力，促进两国共同繁荣。摩纳哥与中国在科研领域有着巨大的合作潜能。我尤为感到高兴的是，中国坚持扩大开放，欢迎各国企业赴华投资兴业。摩纳哥的国土面积不大，但我们对参与“一带一路”合作充满热情。

人类只有一个地球，没有人可以独自生活。我们必须认识到人类正面临的挑战，例如海洋危机、环境污染、传染性疾病等。尤其是在应对气候变化、环境恶化等问题上，我们需要所有国家的协同合作。

正是因为人类社会你中有我、我中有你的紧密联系，我们非常赞同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念。只有相互合作，才能更好地共同发展。

（作者为摩纳哥国务大臣，本报记者冯雪珺采访整理）

一带一路倡议是合作共赢的典范

（法国）让—皮埃尔·拉法兰

“一带一路”倡议是致力于世界和平与繁荣的战略性倡议。中国提出的“一带一路”倡议是合作共赢的多元化平台，已经结出累累硕果。

今年适逢法中两国建交55周年。习近平主席刚刚结束对法国的国事访问。法国总统马克龙提出再次访华，两国领导人有望实现年内互访。法中频繁的高层互动，不仅凸显出两国关系的战略意义，同时将进一步巩固两国在核能、航天等领域的合作，加快法国发展战略与“一带一路”倡议的对接。我认为，2019年将成为法中合作“新的历史起点”。

法中两国同为具有重要国际影响力的大国，在许多国际问题上拥有相似立场。在当前单边主义和保护主义盛行的背景下，法中两国都强调要继续推动世界多极化进程、建设开放型经济，并且拿出了具体的行动。

“一带一路”倡议提出近6年来，它始终传递的一个理念是“这个世界需要合作而不是对立”。这也是为什么法国积极支持“一带一路”倡议，希望法国、欧洲的发展战略能与之对接。不久前，法中两国相关政府部门已就此进行了讨论，为法国对接“一带一路”倡议创造了积极条件。随着项目逐渐落实，共建“一带一路”对法国乃至欧洲的影响力将不断增强，越来越多的法国民众将从中获益。

“一带一路”倡议是致力于世界和平与繁荣的战略性倡议。它催生出包括亚洲基础设施投资银行等在内的机构，有利于维护多边主义，推动世界秩序朝着更加公正合理的方向发展。对中国、欧亚乃至世界来说，“一带一路”倡议是合作共赢的典范、多边主义的伟大实践。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月下旬在北京举行，我即将赴北京参加论坛。我对此满怀期待。这次我将带去“和平”的信息。我们如此渴望和平与合作，是因为深知只有和平才能促发展。中国提出的“一带一路”倡议是合作共赢的多元化平台，已经结出累累硕果。因此，法国十分重视在“一带一路”框架下增进两国合作。

去年我参加了首届中国国际进口博览会。法国派出了近百人的政府代表团和69家企业参展。下届进博会的法国参展团规模将会更加庞大。中国坚定不移地扩大对外开放，为拓展法中、欧中合作提供了更多机遇。中国提出的“一带一路”倡议、举办进博会等举措可以成为法中开展联合项目的框架。

法中两国都致力于国际合作、维护多边主义，这对世界和平至关重要。尤其在应对气候变化领域，法中合作很好地体现了我们的决心和能力。中国在气候变化《巴黎协定》的达成过程中发挥了重要作用。法中两国始终携手努力兑现应对气候变化的承诺。当今世界面临百年未有之大变局，法中合作为全球治理注入了正能量，可以成为变动格局中的稳定因素。

（作者为法国前总理、法国总统中国事务特使，本报记者李永群、刘玲玲采访整理）

一带一路合作有助于完善全球经济治理

（法国）帕斯卡尔·博尼法斯

“一带一路”已成为世界上广受欢迎的公共产品和合作平台。“一带一路”建设成果丰硕，给沿线国家带来了众多利好，在全球也产生了相当大的影响。

法中建交55年以来，双方不断扩大交往合作，给两国和两国人民带来了实实在在的利益和福祉。习近平主席此次对法国进行的国事访问，为两国达成更多合作共识奠定了基础。法中合作符合两国的共同利益，也符合国际社会的利益。

自从“一带一路”倡议提出以来，“一带一路”合作的朋友圈不断扩大。中国与沿线国家贸易总额超过6万亿美元，对沿线国家投资超过800多亿美元，为当地创造了24万个工作岗位。中欧班列累计开行数量突破1万列，到达欧洲十几个国家40多个城市。可以说，“一带一路”已成为世界上广受欢迎的公共产品和合作平台。

“一带一路”建设成果丰硕，给沿线国家带来了众多利好，在全球也产生了相当大的影响。法国需要进一步参与到这一进程当中。武汉—里昂—武汉的这趟中欧班列，就是强有力的合作象征。期待法国未来跟中国展开更多经贸交流。越来越开放的中国，给包括法国在内的世界其他国家带来了更多发展机遇。中国宣布的一系列对外开放举措非常契合法国的需求，期待法中两国可以展开更多深入合作。

改革开放40多年来，中国在各个领域都取得了显著成就。我们看到，中国推动的众多基础设施建设项目在世界范围内广受欢迎，促进了当地经济的发展，尤其是极大地改善了当地民生。当今世界不稳定、不确定因素增加，我们有必要加强国际关系领域专家间的交流，以便共同思考加强多边主义的最佳途径，并为共同应对未来的全球挑战出谋划策。

法国和中国同为联合国安理会常任理事国，在完善全球治理方面担负着重要责任。在世界形势错综复杂、危机和冲突不断增加的今天，法中两国在合作应对气候变化、完善全球经济治理等方面都面临着更加紧迫的任务，需要发挥更大作用。过去一段时间以来，保护主义、单边主义抬头。同时，我们应当看到维护多边主义仍是当今国际社会的主流。“一带一路”合作有助于完善全球经济治理。

国之交在于民相亲。法中在文化领域有着非常深入的交流。文化交流互鉴对加强两国民众的相互了解是至关重要的。目前，法国共有孔子学院、孔子课堂20余所，越来越多的法国民众学习汉语并对探知中国充满了兴趣。另一方面，中国经济的迅速发展也给学习汉语的法国人提供了更多就业和发展机会。

（作者为法国国际关系与战略研究院院长，本报记者王海林采访整理）

电子信箱：rmrbgj4@126.com

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)