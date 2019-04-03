当地时间4月1日晚间，英国议会下院就“脱欧”方案进行了第二轮“指示性投票”，但仍旧未能有任何方案获得超过半数的投票。4月2日，欧盟“脱欧”谈判首席代表巴尼耶表示，英国“无协议脱欧”可能性大增。

1日，英国议会下院针对“脱欧”备选方案再次进行了投票。包括维持关税同盟、建立“共同市场2.0”、二次公投以及取消“脱欧”在内的4份提案均未获得超过半数投票。其中，与欧盟维持关税同盟的提案以3票之差被否决，是所有“指示性投票”中票数最为接近的方案，也被普遍视为未来“脱欧”之路的突破口。在得知投票结果后，英国政府表示将于2日召开内阁会议探讨下一步行动。截至记者发稿时，长达5个小时的内阁会议仍在进行之中。

两轮“指示性投票”旨在摸清下议院议员对于“脱欧”方案的态度，虽然不具备法律效力，但如果某一种方案获得了多数投票，将会给政府带来压力。如今多种方案均被否决，意味着英国政府此前与欧盟达成的“脱欧”协议仍有希望再次被带到议会进行讨论。在4月1日的投票后，英国“脱欧”事务大臣巴克利表示，如今的默认选项是英国需在11天内离开欧盟，而延长这个期限的唯一方法就是通过一份“可信的协议”。巴克利说，“捍卫‘脱欧’协议是唯一的途径。”

据英国《金融时报》报道，2日的内阁会议是多年来“最重要的一次小范围会议”，阁僚们将探讨包括提前进行大选在内的各种对策，以极力避免英国在4月12日“无协议脱欧”，否则将“引发巨大的经济、安全和政治混乱”。据称，一些英国官员认为，面对如今的局面，政府应抛弃与议会达成共识的努力，而是将应对“无协议脱欧”作为首要任务。上周，包括10名内阁大臣在内的170名保守党议员给首相特雷莎·梅写信，称英国“必须在数月内离开欧盟”。

巴尼耶表示，在4月12日以后继续允许英国延长“脱欧”日期将给欧盟带来“重大风险”。如果英国再次寻求延期，需要“有力的理由”。巴尼耶认为，虽然“无协议脱欧”的可能性在增加，但并非不可避免。

目前为止，英国议会下院已就“脱欧”协议进行了3次投票，“指示性投票”也进行了两轮，仍旧无法得出一个清晰的结果。这反映出在“脱欧”问题上，英国各党派之间存在巨大矛盾。如今的关键问题是，怎样做才能让各政党在短短10天时间内弥合分歧，达成妥协。

在4月1日的投票结果出炉后，英镑对美元和欧元大跌。据高盛报告，自“脱欧”公投以来，英国经济每周为此付出约6亿英镑的代价。《纽约时报》在评价英国“脱欧”进程时称，对于政界而言，谁也说不好“脱欧”这场闹剧如何收场，但对英国商业而言，“脱欧”已经发生了，并且已经给英国的经济增长、投资和商业信誉带来了巨大冲击。

（本报伦敦4月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 16 版）

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