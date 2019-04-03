萨中友好合作关系保持良好发展势头

据新华社阿皮亚4月2日电 （记者张永兴）萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺2日表示，萨摩亚和中国的友好合作关系保持良好发展势头。

图伊马莱阿利法诺当天是在接受中国驻萨摩亚新任大使巢小良递交国书时作上述表示的。他说，两国自1975年建交以来，人文交流深入发展，双方在基础设施、旅游、教育、卫生、体育、农业和人力资源发展等领域的合作促进了萨摩亚的经济发展。萨中还在联合国等多边机构保持着良好合作。

他表示，2019“中国—太平洋岛国旅游年”1日在萨摩亚开幕，标志着中国和太平洋岛国的合作向前迈出重要一步。萨方将和中方在地区和多边层面保持密切合作，共同促进两国和太平洋地区的繁荣、和平和安全。萨中伙伴关系建立在相互信任和尊重的基础上，萨方高度重视两国这一平等、真诚和深厚的伙伴关系，相信萨中伙伴关系将进一步发展，萨中友谊将更加坚固。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 16 版）

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