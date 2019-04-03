“中国‘智造’正向国际先进水平迈进”（新闻现场）

观众正在参观投资中国展区。

本报记者 李 强摄

观众正在海尔展台参观。

本报记者 李 强摄

在西门子主展区，西门子与中国凯赛合作的案例被放在显著位置。利用玉米原料加工的生物尼龙材料和T恤衫在展台左侧。

本报记者 李 强摄

展区内的电子屏幕用包括中文在内的多种语言欢迎观众。

本报记者 李 强摄

核心阅读

2019年德国汉诺威工业博览会（工博会）3月31日晚拉开帷幕。本届汉诺威工博会以“融合的工业——工业智能”为主题，重点关注“工业4.0”、智能工厂、第五代移动通信技术（5G）、人机协作、能源智能网络等，共吸引来自全球75个国家和地区的6500家参展商，其中，中国展商数量超过1300家，仅次于东道主德国，中国“智造”正向国际先进水平迈进。

汉诺威工博会创立于1947年，现每年举办一届，今年首次搭建大型5G测试平台，多样化的工业应用将在一个真实的5G网络环境中得到展示。本届工博会将持续至4月5日，参观人数预计超过22万。德国总理默克尔在开幕式上表示，汉诺威工业博览会见证着机器和数字、人工智能、信息技术之间的相互融合，在全球一直保持领先地位。

“5G对未来工业的改变是革命性的”

作为亮点之一，今年工博会现场专门设置了5G展馆，主办方在诺基亚和高通的支持下，搭建了一个真实有效的5G网络空间，现场展示了8项通过5G连接的具体案例，包括通过5G网络管理和控制的工业机器人，以及基于5G网络的模拟汽车生产车间等。

德意志会展集团科技学院总经理托马斯·里尔克表示，“5G对未来工业的改变是革命性的。”在5G环境下，机器可以相互“交流”。在5G展馆里，机器臂不停地来回摆动作业，但不同的是，它们是通过5G网络接收指令，而不是传统的电缆。5G意味着信息量提高了上千倍，相关性能也提高了上百倍，通过5G可以同时实现处理、捆绑以及控制海量信息。

来自德国蔡司公司的莫德里希也在展台前演示公司的设备：机器臂通过摄像头，用蓝色脉冲光线探测金属部件，通过传感器创造出点云。这些点云包含数百个质量参数，在5G环境下，参数可以被实时收集并评定，这不仅能够管控产品质量，也能够监控生产过程，如果产品损坏或者运行不准确，便能被实时识别。

作为德国工业巨头，西门子集团再度成为单体规模最大的参展商，位于9号馆的主展位长达126米，在总面积超过4000平方米的展区，展示了数字化企业产品组合的众多新内容，旨在实现离散和流程工业下一阶段的数字化转型。

西门子公司管委会成员兼数字化工业集团首席执行官何睿祺对记者表示：“通过将尖端技术融入我们的产品组合，西门子能够帮助工业企业利用全新的、更为广泛的方式从快速增长的数据中获益。利用人工智能、边缘计算和增材制造等技术，我们正在为工业的未来发展铺平道路。”

“中国展商数量仅次于东道主德国”

据工博会主办方官员介绍，“本届工博会的海外展商比例约60%，其中，中国展商数量仅次于东道主德国。”

在6号馆正中央，海尔的COSMOPlat平台展位吸引了很多人的目光。这已经是COSMOPlat第三年参加汉诺威工博会。与传统智能制造不同的是，如今的COSMOPlat已孕育出农业、建陶、房车等15类行业生态子平台，此次参展带来了28个应用场景及179项解决方案。

在农业展示板块，工作人员向记者展示了工业互联网平台如何应用于农业领域，如为大蒜产业赋能。山东金乡是著名的大蒜产地，每年都有鲜蒜和大蒜制成品出口欧盟国家。但传统农户经营往往靠天吃饭，在供需信息、库存管理、品牌价值以及产品深加工方面都存在不足，加上欧洲客户对种植环境、产品质量也有更高要求，当地蒜农常常增产不增收。

COSMOPlat可以将上述所有环节整合至农业生态平台内，欧洲用户从下订单开始，可以全程跟踪产品的生长、仓储、深加工和物流运输，农户也可以提升种植管理水平，直接对接买家，合理配置库存，降低交易成本。目前海尔在山东金乡打造了1000亩大蒜示范基地，以大规模定制模式，为用户定制健康解决方案，蒜农已实现每亩增收520元。

海尔家电产业集团副总裁陈录城对记者介绍说，COSMOPlat可以为用户提供跨行业、跨领域生态赋能和大规模定制社会化服务，助推企业转型升级，目前已在20个国家复制推广。

海尔展区旁的华为公司展台同样格外显眼。4月1日下午，华为发布了Atlas智能计算平台，发布厅内座无虚席。Atlas是华为全栈人工智能解决方案的一个重要组成部分，将推动人工智能未来拥有最高的运算性能。基于华为的昇腾310芯片以及异构计算部分，Atlas系统可以降低人工智能在应用方面的入门要求，并使采用针对企业的人工智能服务及其快速发展成为可能。此外，华为还推介了5G LampSite系列产品，它可以使5G与智能制造相结合。

“欢迎更多中国企业来这里投资兴业”

作为今年西门子展台的亮点之一，巨幅的“玉米T恤”广告被竖立在汉诺威会展中心的显著位置。西门子与来自中国的凯赛生物产业有限公司（凯赛）合作，将玉米制成了T恤衫，减少碳排放。西门子与凯赛的合作，也作为西门子数字化工厂的案例，在主展台显著位置推出。

相比传统化石原料合成，凯赛使用玉米淀粉制造生物基聚酰胺（俗称尼龙），产品性能更优，也更加环保。但生物合成过程和工艺复杂，有诸多难以控制的变量，常常影响产出效率和产品质量，影响市场竞争力。西门子大中华区首席执行官赫尔曼对记者介绍，借助西门子的数字化工厂技术，凯赛成功地克服了将实验室取得的成果复制转移到大规模生产中面临的主要挑战，从而实现了高效生产，缩短了产品上市时间，并且提高了研发合格率。目前，双方已携手在新疆乌苏建立了数字化生产基地，预计将使乌苏基地实现年产10万吨生物基聚酰胺的目标。

中国航天科工集团有限公司（航天科工）今年携47项新技术和新产品第三次亮相汉诺威工博会。继2017年7月与德国西门子公司签署工业互联网与智能制造战略合作协议后，航天科工在今年展会上展示中德两公司最新合作成果，一个高度工业互联、具备智能算法包、集成设计和生产双重需求，并能实现多品种小批量柔性自动化生产的电连接器工厂样板间。

该公司副总经理魏毅寅介绍，“从智能制造的角度看，中国企业的智能制造水平总体还需要继续努力。从技术本身来说，中国企业做的一些工业机器人、智能生产线，进步很快，中国‘智造’正向国际先进水平迈进。”

本届工博会期间，2019年中德智能制造合作论坛4月1日在汉诺威会展中心举行。中国商务部投资促进事务局副局长李勇在论坛上表示，德国企业在高新技术、传统制造、汽车、节能环保等领域优势明显，而中国经济长期稳定增长，消费市场庞大，制造业产业链完备，自主研发实力不断增强，社会物流效率不断提高。这为两国投资合作提供了广阔空间。

工博会搭台，中德合作成果也得到德国地方政府的肯定。汉诺威所在的德国下萨克森州州长斯特凡·魏尔在中德工业城市联盟全体会议的致辞中表示，“下萨克森州与中国安徽省早已经是友好省州，希望通过中德城市联盟的平台有更多中国城市和企业与下萨克森州开展合作，欢迎更多中国企业来这里投资兴业。”

（本报德国汉诺威4月2日电）

制图：王 婷

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 16 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)