产业优势造就法国经济韧性（经济透视）

法国统计局不久前公布的数据显示，2018年法国新创企业数量增长了17%，创下新高。其中，得益于劳动市场和税收改革，小微企业对增长的贡献尤为明显，给法国经济和就业注入了更多活力。

受欧债危机影响，2012年至2016年法国失业率高企，经济增速低位徘徊。2017年以来，政府推出了一系列务实举措，国内市场信心和预期明显提振，企业投资和居民消费大幅上升，经济增长率自欧债危机以来首次达到2.3%，失业率降至10%以下，2018年也保持了1.5%的增长。根据欧盟委员会的最新数据，今明两年法国经济预期增长率分别为1.3%和1.5%。历史地看，法国经济已逐步回归健康增长轨道。

法国经济表现出的韧性，主要归因于其发达平衡的产业体系。法国产业齐全，在高技术、制造业、零售服务业以及农产品加工业等领域均具有明显优势。上世纪70年代开始实行的“去工业化”政策，使服务业在国民经济中占比达80%，但航空、汽车、高铁等制造产业仍在国际上保持较强竞争力，科技研发和创新能力名列欧洲前茅。此外，法国人才优势明显，25—34岁人口中44%完成了大学教育。

近年来，针对法国经济竞争力下降、福利体系难以为继的挑战，法国政府着力进行结构性改革，并取得了一定成效。

第一，改革劳动市场，增加就业机会。其中《劳动法改革法案》为重中之重。相关措施包括赋予企业在雇佣、解聘、工作时长等方面更多灵活性，创造就业岗位，激活就业市场。结果显示，2018年法国15—64岁人口中，长期合同就业率提高0.4个百分点，企业雇佣意愿大幅上升。未来法国政府还将加强对劳动力的就业技能培训，提高其就业和岗位流动能力。

第二，改革税制，减轻企业和个人负担，促进投资和消费。法国针对企业的税种多达二十几项，大企业缴纳的公司税高达36%，远高于欧元区26%的平均水平。政府承诺将逐步减轻企业税负，已采取措施对企业发放的年终奖和加班工资免税。对居民个人，2018年取消私企雇员失业分摊金，降低居住税等，以增加家庭购买力，从而拉动消费需求。

第三，优化创新创业环境。法国重视创新活动和创新型中小企业发展，去年出台的科创白皮书提出，为创新型初创企业提供共享空间和孵化器等。最新数据显示，法国营商环境指数持续改善，在2018年7月达到7年来最高水平。

尽管大部分法国民众认可结构改革的必要性和迫切性，然而一旦改革触及个人福利，难免阻力重重。结构改革的基础是稳定经济增长，如何推动稳健的改革，是摆在法国经济面前的考验。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所助理研究员）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 16 版）

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