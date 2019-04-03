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阿拉伯国家上空可见8颗北斗卫星

2019年04月03日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社突尼斯4月1日电  （记者黄灵、马迪）第二届中阿北斗合作论坛1日在突尼斯开幕。中阿双方联合发布的阿拉伯地区北斗系统测试体验报告表明，在阿拉伯国家上空可见8颗北斗卫星，定位精度优于10米，可用性95%以上，可为阿拉伯国家和地区提供优质卫星导航服务。

　　这是北斗系统开通全球服务后首次在“一带一路”国家和地区举办的重要活动。为展示北斗系统性能和特色优势，中阿双方在论坛期间联合举行北斗系统测试体验活动，并发布了上述报告。中方相关人士在论坛上介绍了北斗系统建设、应用推广、国际合作等情况，重点介绍了位于突尼斯的中国北斗首个海外中心——中阿北斗/GNSS中心建成近一年来的合作成果。

　　论坛为期两天，主题是“合作、应用、服务”。中方在论坛期间还举办了卫星导航专题培训，来自多个阿拉伯国家的学员得以更深入了解和应用北斗系统。

　　2018年12月27日，北斗三号基本系统已完成建设并提供全球服务。近年来北斗系统已在多个亚非国家的不同领域得到广泛应用。2019年至2020年，中国还将发射10余颗北斗导航卫星，全面完成北斗三号全球组网建设，进一步提升全球服务性能。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月03日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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