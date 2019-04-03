当地学生在中国老师指导下进行机车模拟驾驶实训。

本报记者 吕 强摄

中国老师在给铁道工程专业学生现场讲解铁道线路轨矩测量。

本报记者 吕 强摄

吉布提鲁班工坊日前在当地最大的职业院校吉布提工商学校揭牌运营。这是中国在非洲设立的首家鲁班工坊，致力于服务亚吉铁路和吉布提经贸港口经济发展，面向非洲青年提供学历教育和职业培训。吉布提总统盖莱和多位政府部长、中国驻吉布提大使卓瑞生等数百人出席揭牌仪式，共同见证这一重要时刻。

在非洲设立鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训，是落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”的具体举措。盖莱对鲁班工坊的落成启用表示祝贺。他说，目前吉布提正在大力发展铁路、港口、航空等行业，鲁班工坊培养的年轻人将大大提升吉布提的国家竞争力，“中国技术将为吉布提教育带来革新，为吉布提发展不断注入新的活力”。

卓瑞生表示，鲁班工坊将为亚吉铁路项目和吉布提经济社会发展培养人才，这标志着中吉职业教育合作掀开崭新篇章。希望中吉双方携手努力，将鲁班工坊打造成中非合作和南南合作的又一典范，进一步深入推进共建“一带一路”。

据悉，鲁班工坊采取政府、学校、企业多方合作模式，由天津市人民政府、吉布提教育部、天津铁道职业技术学校、天津市第一商业学校、吉布提工商学校、中国土木工程集团有限公司共同建设，工坊一期设立铁道类、商科类等4个专业，学制为3年。目前，首批铁道类专业招生共24人，商科类专业直接针对现有职校学生培养。

鲁班工坊在吉布提工商学校设有铁道运营实训区、机车模拟驾驶实训区等多个高标准教学区，并在亚吉铁路吉布提境内始发站纳贾德火车站设立校外实训基地。记者在现场看到，学生在这里可以模拟火车驾驶，演练实操中出现的各种突发状况。鲁班工坊内还铺设有铁轨，可供铁道专业学生实践学习。吉布提工商学校物流专业老师艾瓦德告诉记者，这些体验式教学设备使学生们能够将理论与实践更加紧密地结合起来，有力提升吉布提职业教育水平。

埃塞俄比亚—吉布提联合铁路运营公司副总经理卡密尔表示，校外实训基地为高素质技术技能人才培养、铁路员工能力提升提供了有力支撑，能更好地服务亚吉铁路项目。纳贾德火车站员工艾达劳斯曾在天津学习铁道技术，得知自己的同胞能在当地进行实训，他非常激动：“曾经远赴万里才能完成的学习，如今在我的祖国就能实现，更多年轻人的梦想将成为现实。”

（本报吉布提市电）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 03 版）

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