“时隔5年，习近平主席再次访问法国，让我想起5年前与习主席见面的经历。”法国医生贝熙叶的儿子让—路易·比西埃（中文名贝石涛）近日接受本报记者采访时说，“现在回想起来我依然感到十分激动”。

习近平主席日前在法国《费加罗报》发表的署名文章中提到，此次对法国进行的访问“带着对法国人民的特殊情谊而来”，这让贝石涛深有感触。“法中友好关系历史悠久，高层交往为巩固传统友谊、推动世代友好发挥着重要引领和推动作用。”贝石涛对记者回忆道，2014年3月26日，他在戴高乐基金会第一次见到习近平主席，深切感受到习近平主席对法中两国传统友谊的珍视。

2014年3月，习近平主席访问法国期间，在中法建交50周年纪念大会上发表的讲话中提到：“我们不会忘记，无数法国友人为中国各项事业发展作出了重要贡献。他们中有冒着生命危险开辟一条自行车‘驼峰航线’、把宝贵的药品运往中国抗日根据地的法国医生贝熙叶。”

2015年9月3日，贝石涛受邀参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年招待会。“令我非常感动的是，习主席在大会上又一次提到我的父亲。能够在汇聚了众多国际人士、具有重要世界和历史意义的场合代表法国，我们感到非常自豪。”

1913年，41岁的贝熙叶来到中国，一待就是40多年。抗日战争爆发前，他曾担任北京圣米歇尔医院院长、法国驻华大使馆军医和北京大学校医。抗日战争爆发后，他掩护爱国青年学生、共产党干部和国际友人奔向革命根据地，为中国抗日将士运送战地急需药品，被称为“无私援助中国人民的白求恩式医生”。

贝石涛认为：“习主席多次提到我的父亲，是因为看重他在二战时期不顾生命安危维护正义、坚持人道主义的精神，这也展现了习主席对历史事实的重视、对和平的珍爱。”

“父亲对中国的热爱令我印象深刻，中国是他的第二故乡。父亲去过很多国家，但他把人生的一半时光留在了中国。”贝石涛说，父亲贝熙叶曾说过，北京的郊区让他想起法国的乡野，中国人的淳朴和坦诚让他很有亲近感，也让他感受到两国文化的相通。

记者在贝石涛的家中看到贝熙叶留下的中国瓷器、中国雕刻木柜和古书籍，墙壁上挂满了中国绘画作品。“生活在充满中国元素的氛围里，就好像我身在中国。”贝石涛在介绍家中陈设时说。“我记得习主席2014年在巴黎联合国教科文组织总部发表的演讲里强调应该推动不同文明相互尊重、和谐共处。在当前矛盾和冲突升级的世界，这样的呼吁尤为重要。”贝石涛说：“法国和中国有着不同的文化，就像我的家庭，是两种文化的融合，而我为此感到自豪。”

多年来，贝石涛频繁往返于法中两国，整理与父亲有关的历史资料。“令人感动的是，追寻历史的记忆，我们发现，法国和中国在历史上的联系和友谊一直在延续。我为我的家族能够成为法中友好历史的一部分而自豪。对于两国来说，我们还要继往开来，让法中友好永远延续下去。”贝石涛说。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 03 版）

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