最美好的诗篇来自友好的握手（大使随笔）

■中克关系创造了多个“第一”和“之最”，成为中国对欧关系中的一道亮丽风景

这个春天，中国对欧洲外交好戏连台。习近平主席开年首访选择欧洲，为中欧关系发展注入强劲动力。今年4月，第八次中国—中东欧国家（16+1）领导人会晤将首次在地中海之滨的克罗地亚举行，令人充满期待。

克罗地亚与中国虽远隔万里，但两国民众彼此并不陌生。提起克罗地亚，不少中国人都会想起战绩骄人的“格子军团”、风光旖旎的亚得里亚海岸，以及催人奋进的《克罗地亚狂想曲》。克罗地亚人民对中国也好感十足。一项民意调查显示，近90%的克罗地亚人把中国视为友好国家，85%的人认为中国是克罗地亚的可靠伙伴，50%以上的人喜欢中医和中国美食。

彼此喜爱、相互亲近的民意，为中克关系发展提供了沃土。两国合作经过前些年的向下扎根，终于迎来了茁壮成长、枝繁叶茂的春天。2017年，克罗地亚知名电动汽车品牌里马茨，第一次对外融资就选择了中国。2018年，中国企业签约克罗地亚最大的基建项目——佩列沙茨大桥，并成功投资克罗地亚重大风电开发项目。中克关系创造了多个“第一”和“之最”，成为中国对欧关系中的一道亮丽风景。

中克合作进一步夯实了两国关系的民意基础。佩列沙茨大桥是克罗地亚民众期盼多年的国家工程，建成后不仅将促进附近地区经济发展，更重要的是，被分割了300多年的克罗地亚领土将重新连接到一起。中国企业高质高效地推进大桥建设，努力把大桥建成维系两国民众情感的新纽带。旅游业是克罗地亚的支柱产业之一，也是吸纳就业最多的行业。中克文化和旅游年即将正式开启，有利于加强两国旅游等领域的合作。

“16+1合作”是中国与中东欧16国之间新搭建的合作平台，虽然启动只有7年时间，合作范围已覆盖多个领域，合作成果丰富、实在，成为中国外交倍受瞩目的亮点之一。“16+1合作”之所以广受欢迎，主要是因为中国坚持与16国政治上平等相待，经济上互利互惠，举措上同行同力。这种相互尊重、真诚合作的氛围，与16国参加的其他机制迥然不同，中东欧国家领导人对此了然于心。

这次“16+1”领导人会晤的举办地，是被誉为“亚得里亚海明珠”的文化名城——杜布罗夫尼克。杜布罗夫尼克曾在东西方贸易中发挥重要作用，附近一个村庄至今还在种桑养蚕，以传统工艺制作丝绸。“16+1”领导人会晤在此举行，一定会更多谈及古丝绸之路以及“一带一路”倡议。民心相通是“一带一路”建设的重要内容之一。“16+1合作”是“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接地，16国都已与中国签署共建“一带一路”合作文件，这不正是民心的反映吗？

克罗地亚有一句谚语：“生活中最美好的诗篇来自友好的握手。”相信中国与中东欧16国一定会在增进彼此友好、深化互利合作、推进“16+1”进程等方面谱写更美好的诗篇。这是包括克罗地亚人民在内的“16+1”国家人民的共同心愿。

（作者为中国驻克罗地亚大使）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)