“商路通了人气旺”（共建一带一路）

■中欧班列不仅让物流更便捷，也推动中捷两国的贸易和投资额不断攀升。2015年，中国在捷克的投资尚不到3亿美元，但截至2018年，中国对捷克协议投资额超过30亿美元。2018年，两国贸易额超过286亿美元，同比增长25%。

“义新欧”（义乌—马德里）是中欧班列中里程最长的一趟班列。这趟连接亚欧地区10多个国家、数十个城市的班列开通以来，催生了很多新的业态、项目和合作，正在建设的“一带一路”捷克站就是“义新欧”开通以来落地的重点项目之一。自2017年启动以来，“一带一路”捷克站的货运场和物流园已相继建成运营，商贸服务园即将投入使用。记者近日实地探访时发现，一个具有多种功能的开放综合体已初具规模。

“中欧班列的开通让捷克作为物流集散地的价值更加凸显”

在捷克洛沃西采站，一排排印着“中欧班列”标识的蓝色集装箱整齐排列，吊车正在进行装卸，“一带一路”捷克站的货运场就位于这里。这些集装箱将搭乘中欧班列，先后穿越波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国家，最终抵达全球最大的小商品集散中心——义乌。

“一带一路”捷克站筹建组副组长金更忠说：“中欧班列的开通让捷克作为物流集散地的价值更加凸显。我们的目标是要把‘一带一路’捷克站建成一个具有服务中心、贸易中转、物流中枢功能，涵盖物流、商贸、加工制造、综合服务等区块的开放综合体。货运场和物流园作为捷克站的两个先期项目，是为了服务物流商贸而率先启动的。”

“一带一路”捷克站货运场有集装箱堆场21公顷、作业场地12公顷，设计年吞吐量超过1000列。自义乌至布拉格的中欧班列开通以来，货品经铁路最快15天就能到义乌，而以前经海运至少要40天。

中欧班列不仅让物流更便捷，而且还推动中捷两国贸易和投资额不断攀升。2015年，中国在捷克的投资尚不到3亿美元，但截至2018年，中国对捷克协议投资额超过30亿美元。2018年，两国贸易额超过286亿美元，同比增长25%。

金更忠说：“随着中捷两国贸易往来增多，捷克站货运场也将成为中国商品在欧洲的重要集散地，这不仅对捷克具有重要意义，也将给众多在捷华商带来新的商机。”

“捷克电商能从中国伙伴那里学习到更多经验，实现更快发展”

近年来，随着跨境电子商务的飞速发展，捷克对物流仓储的需求快速增长，“一带一路”捷克站物流园项目应运而生。

“一带一路”捷克站物流园位于中捷克州帕夫洛夫物流园，毗邻布拉格国际机场，周边现已集聚亚马逊、递四方等多家知名电商及物流企业，近期可用物流仓约2.5万立方米，目前已交付1.3万立方米。从2018年6月底正式签约到同年9月开仓运营，物流园的建设充分显示出“中国速度”和“中国效率”。

据“一带一路”捷克站运营方欧洲华捷发展有限公司负责人张凤德介绍，物流园已与捷克BeeFirst、纵腾网络等企业开展合作，实现1.1万立方米货物入仓，其中近40%的产品来自义乌。物流园可为中国跨境电商企业提供海外仓、保税仓及物流配送等服务。配合中欧班列运营，物流园为进出口企业提供商品集货、运输、仓储、清关等一站式服务，打造浙江乃至中国对欧跨境电商产品集散、欧洲进口产品汇集的仓储物流中心，助推中欧贸易持续发展。

物流园仓库里，成千上万件货物排列得整整齐齐，员工们有条不紊地取货、打包、贴标、配送。欧洲华捷发展有限公司业务发展部经理王景说：“物流园把国内电商经验带到捷克，仓库中的每件货物都贴有二维码，下单的那一刻起就可以实时追踪货物的位置。物流园基本能满足电商最后一公里需求，也带动了捷克相关配套产业的发展。”

捷克投资局首席执行官西尔维娜·吉洛特科娃说：“欧洲跨境电商近年来发展迅速，成为捷中贸易的重要增长点。中国在电子商务领域有很多先进经验，相信随着两国贸易往来的不断密切，捷克电商能从中国伙伴那里学习到更多经验，实现更快发展。”

“有了捷克站这样的专业平台，我的机会将越来越多”

“商路通了人气旺。”金更忠告诉记者，随着“一带一路”建设的推进，近年来想到中国做生意的捷克企业越来越多。

2018年12月，欧洲华捷发展有限公司与捷克知名企业J&T集团旗下的地产公司在布拉格签署合作协议，“一带一路”捷克站商贸服务园项目正式启动建设，计划于今年下半年投入使用，未来将以跨境电商货物流通为纽带，打造中欧跨境电商、物流、商贸企业在中东欧的聚集中心，为入驻企业提供一站式综合服务，拓展进出口双向贸易格局。

捷克商人马力克对商贸服务园项目非常感兴趣。马力克的家乡亚布洛内茨是捷克著名的玻璃和珠宝生产中心，他在布拉格老城开了一家玻璃制品店。他说：“我想把更多商品卖到中国去，有了捷克站这样的专业平台，我的机会将越来越多。”

“捷克作为欧洲工业化程度最高的国家之一，在汽车制造、工业设计等领域有独特优势，与中国很多行业和产品能实现互补。商贸和人文往来为‘一带一路’捷克站的建设提供了巨大动力，也鞭策我们将这一项目不断推进完善，助力两国交流合作。”金更忠说。

（本报布拉格电）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 03 版）

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