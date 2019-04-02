新加坡航空公司停飞两架波音787-10客机

新华社新加坡4月2日电 新加坡航空公司2日发表声明说，因飞机发动机问题停飞旗下两架波音787-10客机，该航空公司部分航班将因此受到影响。

据当地媒体报道，新加坡航空公司去年成为全球首家投入运营波音787-10客机的航空公司，目前拥有9架该型号客机。

声明说，这些波音787-10客机采用的是由英国罗尔斯罗伊斯公司制造的Trent 1000 TEN发动机，新加坡航空公司在近期例行检查中发现，部分发动机叶片出现“过早退化”问题。“在等待更换发动机期间，两架波音787-10客机暂时停止服务”。

声明说，新加坡航空公司已与罗尔斯罗伊斯公司进行了磋商，对该航空公司所拥有的所有787-10客机的发动机进行了检查，新加坡航空公司旗下廉价航空公司酷航所拥有的波音787-9客机的发动机检查工作也将在本月3日完成。

新加坡航空公司表示，会调用其他机型客机继续提供航班服务，并将航班调整对旅客的影响降至最低。不过，由于替代客机的载客容量可能较波音787-10客机小，部分乘客可能会因此受到影响。

埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于波音737MAX系列）3月10日发生空难后，新加坡民航管理局3月12日宣布暂停737MAX系列所有型号客机在新加坡机场起降。

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