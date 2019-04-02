美国激光干涉引力波天文台重启引力波探测

新华社洛杉矶4月1日电（记者谭晶晶）美国激光干涉引力波天文台（LIGO）在完成对激光、反射镜及其他部件的一系列升级后，4月1日恢复开机，启动第三轮引力波探测。

LIGO官方网站发布的新闻公告说，升级后的LIGO灵敏度比此前增加了约40%，可以扩大其对引力波的探测范围，希望能探测到更多包括黑洞碰撞在内的引力波事件。升级后的LIGO还降低了量子噪声水平。量子噪声由光子的随机波动引发，可能导致测量的不确定性，并且掩盖微弱的引力波信号。

据介绍，欧洲“处女座”（Virgo）引力波探测器4月1日与LIGO同时启动探测。升级后的Virgo灵敏度提高了一倍。

LIGO探测器首席科学家彼得·弗里奇埃尔表示，新启动的第三轮引力波探测比以往的灵敏度大大增强，LIGO和Virgo在接下来的一年将共同探测，从已知的各种来源中发现更多引力波，也有望探测到新的引力波事件，比如中子星和黑洞碰撞所发出的引力波。

Virgo发言人、荷兰国家亚原子物理研究所的约·范登布兰德说，由于LIGO和Virgo的探测器灵敏度显著提高，将可以对引力波源开展更精确测量。这将是人们进一步发展多信使天文学的重要一步。

引力波是一种“时空涟漪”，如同石头丢进水里产生的波纹一样。黑洞、中子星等天体在碰撞过程中有可能产生引力波。LIGO的两个探测器2015年探测到了由双黑洞碰撞产生的引力波信号，这是人类历史上首次直接探测到引力波。此后，LIGO和Virgo又陆续探测到9次双黑洞碰撞产生的引力波信号。

2017年，多国科学家合作，第一次直接探测到来自两颗中子星碰撞产生的引力波。虽然科学家认为宇宙中也会有中子星和黑洞发生碰撞，但这种碰撞产生的引力波至今还未被探测到。

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