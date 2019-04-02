中日第三方市场合作研讨会在曼谷举行

新华社曼谷4月2日电（记者汪瑾）中日第三方市场合作研讨会2日在泰国首都曼谷举行，中国、日本、泰国三方企业代表围绕在泰开展三方市场合作及交通物流、能源环境和智慧城市等重点合作领域进行研讨。

中国驻泰国大使吕健在研讨会上表示，中日双方在资金、技术、人才等多方面各具优势，中日在泰开展第三方市场合作前景广阔。此次研讨会为三国企业搭建了交流合作平台，希望三国企业通过合作实现优势互补，促进泰国及本地区经济发展。

中国国际贸易促进委员会（中国贸促会）发展研究部副巡视员俞海燕表示，中日泰三国工商界应进一步深化合作，营造良好合作环境，加强信息交流与共享，充分发挥贸促机构作用，携手打造“产业+技术+资本+市场”的合作模式，努力将泰国东部经济走廊打造成中日第三方市场合作示范区。

日本驻泰国大使佐渡岛志郎表示，泰国在参与中日第三方市场合作方面具有得天独厚的条件和优势，泰国东部经济走廊项目发展潜力巨大，中日泰企业应把握发展机遇，进一步深化互利合作，实现“三赢”。

泰国东部经济走廊办公室秘书长卡尼表示，该办公室将继续为企业提供支持与服务，助力三方企业在高铁、机场等基础设施领域深化合作。

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