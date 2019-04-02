中国驻英大使在英国议会宣介两会

新华社伦敦4月2日电（记者梁希之）英国议会跨党派中国小组1日邀请中国驻英大使刘晓明就中国两会发表主旨演讲，分享对两会和中国未来发展的看法。

本次活动由中国小组副主席、上院议员克莱门特-琼斯主持，议会上下两院议员30多人出席活动。刘晓明在演讲中主要回答了英国议员们所关心的中国经济前景、改革开放走向和中国外交未来方向等问题。

刘晓明说，今年两会再次发出了中国坚持改革开放基本国策的坚定信号。中国改革开放未来将重点从以下三个方面加速推动：一是迎难而上，不断推进重点领域改革；二是化危为机，不断完善对外开放格局；三是积极有为，不断提升对外开放水平。

谈及中国外交的未来方向，刘晓明说，中国外交提倡天下为公，推动构建人类命运共同体；合作共赢，坚持走和平发展道路；公平正义，引领全球治理体系改革。

刘晓明说，今年是新中国成立70周年，也是中英建立代办级外交关系65周年。回首过去，中英两国发展相辅相成、相互促进。展望未来，中英两国利益深度交融、发展目标紧密相连。中方期待与英方携手努力，共同开创中英关系“黄金时代”更加美好的未来。

演讲后，刘晓明还就中美关系、中欧关系、中英经贸合作与人文交流、中国外商投资法和中国发展面临的风险与挑战等问题回答了议员们的提问。

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