美航天局长称2024年登月面临技术挑战

新华社华盛顿4月1日电（记者周舟）美国航天局局长吉姆·布里登斯廷4月1日表示，2024年前将美国宇航员送上月球的多种方案均面临技术挑战。

美国副总统彭斯3月26日表示，在5年内使美国宇航员重返月球是“本届政府的既定政策”，这一时间比美国航天局原计划提前了4年。

布里登斯廷4月1日召开美航天局员工会议讨论这一加速登月目标。他再次确认，该机构与波音公司合作研发的下一代大推力运载火箭“太空发射系统”无法按期在2020年前执行无人探月任务，尽管他认为该系统仍是最好的技术选择。

按美国航天局早前计划，“太空发射系统”将与“猎户座”飞船于2020年在“探索任务-1”绕月飞行中首次捆绑使用。该机构3月14日宣布，“太空发射系统”首飞被推迟到2021年，正在研究使用现有火箭于2020年将“猎户座”送入月球轨道。

布里登斯廷分析了现有可供替代的两种商业火箭，分别是太空探索技术公司的“猎鹰重型”火箭和联合发射联盟公司的“德尔塔4”重型火箭，他认为两者目前均难以完成发射任务。

布里登斯廷说，一枚“德尔塔4”的推力不足以将连接着“欧洲服务舱”的“猎户座”送入轨道，使用两枚“德尔塔4”则存在发射架不够等问题，目前美国东西海岸发射场各只有一个发射架可供“德尔塔4”使用。“猎鹰重型”虽然推力足够，但起重臂和发射架均需要改进，并且可容纳“猎户座”的巨大整流罩飞行时产生的冲击波可能对火箭侧面推进器造成影响，其风险和成本不低。

“欧洲服务舱”由欧洲航天局负责建造，将为“猎户座”提供水、氧气、电力及轨道转移和姿态调整所需的推进力。

布里登斯廷还提出另一种大胆的方案，即将“猎鹰重型”和联合发射联盟公司的“过渡型低温推进级”结合起来用于发射。“过渡型低温推进级”最初是设计用作“太空发射系统”的火箭第二级。但这一方案尚未获得技术人员认可。

提前登月的激进方案提出后招致业内人士担忧，他们担心美国以牺牲“安全性”为代价展开太空竞赛。尽管列举了诸多技术挑战，布里登斯廷在会议上表示，美航天局还有时间、有能力接受一些风险，并做出一些调整，他“绝对相信”能完成任务。

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