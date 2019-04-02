英国议会再次拒绝替代方案 脱欧将何去何从

人民网讯 据英国独立电视台报道，英国议会再次拒绝了特蕾莎·梅提交的关于“脱欧”协议的一系列替代方案。

一项要求在“脱欧”之后与欧盟继续保持关税同盟的呼吁最终以276票反对，273票同意而被否决。保守党议员提出的“共同市场2.0”计划，也以261比282遭到拒绝。在可能面对无协议脱欧，即“硬脱欧”时，292票反对191票同意。

那么，脱欧进程将何去何从？接下来的几天和几周里又会发生什么？

4月2日，星期二

特蕾莎·梅安排了一个5小时的内阁会议，而不是通常的90分钟会议。前三个小时将是一个没有政府公务人员在场的政治内阁，如果英国“脱欧”战略发生变化，这将引发外界的各种猜测，包括对保守党的高级官员们是否会考虑举行一次快速选举，以及首相离任的时间或部长级辞职的可能性。

4月4日，星期四

鉴于最近一轮的“指示性投票”未能产生明确的结果，英国脱欧事务大臣史蒂芬·巴克利说：“如果众议院本周达成协议，仍有可能避免举行欧洲议会选举。”

这表明，首相特蕾莎·梅可能会冒着第四次摊牌的危险，再次就她的“脱欧”协议进行投票，希望更多的保守党欧洲怀疑论者会接受她的计划。

4月10日，星期三

欧盟领导人的紧急首脑会议将考虑英国提出的延长“脱欧”时间的任何请求。为了获得进一步的延期，英国政府必须阐明它将达到什么目的，而且几乎可以肯定，英国将参与欧洲议会选举。

4月12日星期五

英国定于4月12日离开欧盟，此前英国国会议员上周拒绝了首相的协议。

5月23日星期四

如果欧洲领导人同意延长英国“脱欧”进程，英国将参与选举欧洲议会议员。独立的国会议员小组宣布，它打算建立一个成熟的政党来改变英国，使其在亲欧盟的平台上进行选举。

6月23日，星期日

英国首相特蕾莎·梅在议会拒绝她的协议之前警告国会议员，长时间的延长“脱欧”不仅是在推迟“脱欧”进程，更是在破坏英国的“脱欧”计划。

公投三年后，英国仍有可能加入欧盟，拥有新当选的欧洲议会议员，并将为欧盟的预算作出贡献。

英国独立电视台认为，到目前为止，下议院的组成已经证明议会无法就任何“脱欧”计划达成一致，因此首相特蕾莎·梅可能会呼吁举行一次快速选举来打破僵局。关税同盟选项惨败的投票结果也加大了首相支持这项措施的压力。关税联盟的批评者认为，该同盟将剥夺英国与美国等国家达成贸易协议的能力，这也与英国“脱欧”的初衷相违背。该问题如果没有得到妥善处理，或将使保守党分崩离析，并可能导致内阁辞职。(刘晓琰)

(责编：燕勐、杨牧)