原标题：互利共赢！中企在俄建厂试运行期间销售收入3.11亿元 为利佩茨克创汇3350万美元

央视网消息：在“一带一路”倡议的积极推动下，沿线国家和地区的经济发展有了新的活力，走向海外的中国企业也找到了更广阔的发展空间。此前，央视记者探访了俄罗斯的一家中资酵母厂，让我们跟随记者的脚步，看看“一带一路”项目如何通过合作共赢焕发勃勃生机。

这里是位于俄罗斯西南部利佩茨克州的丹科夫经济特区。来自中国的著名酵母生产商——安琪酵母公司俄罗斯工厂就设立在这里。

今年2月27号酵母工厂举行竣工投产仪式，开始了正式运营。而在2018年试运行期间，这家占地约30公顷的酵母工厂满负荷生产，达到2万吨干酵母设计产能，实现了销售收入3.11亿元人民币，为利佩茨克创汇收入3350万美元。

面包是俄罗斯人餐桌上的主食。而要做面包，就少不了在和面的时候加入酵母。酵母，是3000年前古代埃及人的偶然发现，但这一偶然发现，不仅让人类多了一种主食的选择，更让酵母从此成为面点的灵魂。

安琪作为亚洲第一、全球第三大酵母供应商，积极响应“一带一路”倡议，利用俄罗斯能源、原料和市场优势，抓住俄罗斯卢布汇率波动的有利时机，来到俄罗斯投资设厂。从2015年破土动工，到2017年建成，再到2019年2月的正式运行，安琪酵母俄罗斯工厂成为全俄罗斯最先进的酵母工厂。

设厂给当地带来的直接红利就是解决了很多人的就业问题。目前厂内俄罗斯籍员工有530人，占员工总数九成以上。他们表示，中国公司为他们提供了实现自我价值的平台，也切实改善了他们的生活。

如今，安琪酵母公司全球9大工厂有6个在“一带一路”沿线地区。中国企业“走出去”本是基于自身发展需要，而有了“一带一路”倡议的引领，中国企业走国际化之路则更有信心。

安琪酵母公司是走出国门参与“一带一路”建设的中国企业的一个缩影，它在海外的发展也生动诠释了“共商共建共享”发展理念。

从中国倡议到国际共识，“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实，如今建设成果丰硕，为实现共同繁荣注入了强劲动力。

(责编：袁勃)