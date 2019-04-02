美国停止向土耳其提供F-35战机零部件

美国国防部4月1日表示，由于土耳其执意购买俄罗斯S-400防空导弹系统，美国已停止向土耳其提供F-35战机零部件。

五角大楼发言人萨默斯当天在一份声明中说，美方此前已向土耳其明确表示购买俄制S-400系统的行为不可接受，美方已暂停向土耳其提供F-35战机零部件，直到土耳其放弃装备S-400系统。

萨默斯还说，美国防部已采取必要措施确保F-35战机弹性供应链，美方正着手寻找其他供应商，替代土方生产该战机零部件。

F-35战机由美国洛克希德-马丁公司制造，土耳其作为美国的北约盟友参与该战机生产。据洛克希德-马丁公司网站介绍，土耳其企业参与生产、装配F-35战机机身、起落架和发动机部件以及座舱仪表显示器等。

美土先前达成交易，美方将向土方出售100架F-35战机，迄今已交付若干架，但战机仍在美空军基地。

美国等北约国家多次警告土耳其不要购买S-400，理由是这一俄制防空系统与北约防空系统不兼容，且S-400雷达系统可能掌握如何定位并追踪F-35战机，导致后者今后难以躲避俄方武器攻击。北约欧洲盟军最高司令兼美军欧洲司令部司令柯蒂斯·斯卡帕罗蒂表示，他的“最佳军事建议”是，只要土耳其不放弃购买S-400，美方就不向土方出售F-35战机。

土耳其政府多次表示购买S-400的决定不会改变，土耳其外长恰武什奥卢3月29日在会见到访的俄罗斯外长拉夫罗夫时再次作出这一表态。（刘品然 刘晨）

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