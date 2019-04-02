美国称印度摧毁卫星制造大量碎片危及国际太空站

人民网讯 据法新社报道，4月1日，美国国家航空暨太空总署（NASA）署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）称，印度日前摧毁一颗低空轨道卫星是“非常糟糕”的事，它制造了400个轨道碎片，将对国际太空站的太空人构成新危险。5天前，印度在导弹测试中击落了一枚低轨道卫星，以证明跻身全球先进太空强国之列。布莱登斯坦当天向NASA员工谈话时，发表了上述言论。
布莱登斯坦解释说，并非所有碎片都大到可以追踪。他说：“我们正在追踪的是大到足以追踪的物体，即约10厘米以上的碎片，目前已经追踪到约60 件。”他说：“把碎片喷到国际太空站上方是很糟糕的事。这类活动跟人类太空飞行的未来发展是无法共存的。”他强调：“NASA必须非常清楚这件事对未来可能造成的影响。”
印度是在相对较低的300公里高空摧毁的这枚卫星，远低于国际太空站（International Space Station）与轨道上的多数卫星。（老任）
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