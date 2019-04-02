波罗申科和泽连斯基进入乌克兰总统选举第二轮角逐已无悬念

根据乌克兰中央选举委员会2日发布的最新计票信息，演员弗拉基米尔·泽连斯基和总统彼得罗·波罗申科在总统选举中得票率领先其他候选人，将通过第二轮投票决出总统选举最终胜者。

乌克兰中央选举委员会发布实时选票统计信息显示，截至2日7时，在完成统计的97.7%的选票中，泽连斯基得票率为30.2%，波罗申科得票率为15.9%。前总理尤利娅·季莫申科得票率为13.4%，无望超过波罗申科。

1日，乌克兰中央选举委员会主席斯利帕丘克宣布确认总统选举第一轮投票有效，并着手准备将于本月21日举行的总统选举第二轮投票。同日，派观察员监督乌克兰总统选举的多个国家和国际组织宣布确认第一轮投票有效。

乌克兰总统选举于3月31日举行，39名候选人参选。根据乌选举法，如在总统选举投票中无候选人获得50%以上选票，则由得票率领先的两名候选人经由第二轮投票决出最终胜者。新总统应不迟于6月3日宣誓就职，任期5年。（陈俊锋 钟忠）

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