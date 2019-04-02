中国改革开放40周年成就图片展在越南河内开幕

|观众观看改革开放40周年成就图片展。刘刚 摄
人民网河内4月2日电（记者 刘刚）中国改革开放40周年成就图片展4月2日在越南首都河内开幕。中国宋庆龄基金会主席王家瑞、越南文化体育与旅游部副部长黎庆海、中国驻越南大使熊波等100余人参加了开幕式。越南观众通过展出的140余幅珍贵新闻图片，进一步了解40年来中国改革开放的伟大进程。
熊波在开幕致辞时表示，40年来，改革开放极大改变了中国的面貌，中国实现了年均9.5%的经济增长奇迹，成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国。改革开放40年来，中国坚持打开国门搞建设，将中国的发展同世界的发展、中国的命运同世界的命运紧密联系在一起。
黎庆海在致辞时表示，通过一幅幅图片，展示了改革开放40年来中国创造的奇迹，这表明中国共产党坚持中国特色社会主义道路是完全正确的。展览有助于巩固越中两国传统友谊，增进两国人民相互了解，为地区的和平稳定与发展繁荣做出贡献。
此次展览分为“中国改革开放的历史轨迹和成就”与“中越合作成就”两大板块，全面反映中国改革开放40年走过的光辉历程和中越务实合作取得的丰硕成果。
本次活动由中国驻越南大使馆与越南国家美术馆联合主办，由河内中国文化中心承办。展览将持续至4月7日。
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